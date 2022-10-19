要求故宮紀念品百分百台灣製造 范雲:不符者可打折賣出
全球化時代，故宮紀念品雖皆為台灣廠商製造，但不少紀念品的製造地點標示「Made in China(中國製造)」。立院教委會今天審查112年度國立故宮博物院預算，立委范雲質詢時要求故宮要讓紀念品達到百分之百的「台灣製造(Made In Taiwan)」。吳密察允諾，從現在起故宮會透過契約，要求紀念品廠商必須是「Made In Taiwan」。范雲認為可以打折賣出不是「Made In Taiwan」的紀念品存貨，要求故宮一個月內給報告，評估甚麼時候可以讓故宮紀念品達到百分之百「台灣製造」。
范雲表示，在偶然的機會拿到故宮紀念品，發現卻是標示「Made in China」。她請助理去故宮賣場調查，發現至少有5分之1到4分之1為中國製造，甚至還有紀念品標註「大陸製造」。她查新聞發現，2009年就有立委質詢此一議題，迄今仍未改善。
范雲指出，具有代表性的翠玉白菜系列作品中，大部分是「Made in China。故宮作為代表台灣的國家級場館，遊客購買紀念品回家卻發現是「Made in China」，會有甚麼感想？會不會造成遊客的混亂，認為台灣屬於中國大陸？
范雲辦公室同仁為此致電故宮詢問，故宮回應委託的廠商皆為台灣廠商，但廠商若決定要在中國大陸設廠，故宮無權干涉。范雲表示，她無法接受這個答案。如果只是為了成本考量，她認為故宮身為國家級場館「不應該」。
吳密察表示，以前的契約沒有注意到這種事，他承諾從現在起，故宮會透過契約，要求製造紀念品的廠商必須是「Made In Taiwan」。
范雲進一步要求，故宮必須在一定時間內讓所有紀念品都是百分之百「Made In Taiwan」。吳密察回應，很難回答甚麼時候可以把存貨銷掉。范雲認為可以打折賣出現有存貨，要求故宮一個月內給報告，評估甚麼時候可以讓故宮紀念品達到百分之百「台灣製造」。
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