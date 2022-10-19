國人平均婚齡破30歲 「生不出來」醫師籲把握補助生育

國人結婚平均年齡已突破30歲大關，晚婚、遲育對台灣社會形成衝擊，祈求送子的夫妻治療需求逐年增加。醫師建議婦女生育最好35歲前，萬一錯過黃金時間，可以完整檢查排除生理問題，掌握補助時機，透過人工生殖技術圓滿生育夢。

衛福部擴大試管嬰兒治療補助方案屆滿周年，為鼓勵國人生育，宣布持續加碼預算。台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏指出，第一胎理想懷孕年齡是23至25歲，但統計顯示，國人結婚平均年齡已突破30歲大關，建議「想懷孕的婦女千萬不要拖太晚」，婚後及早掌握生育時鐘，不論懷孕、生產都比較順利。

生殖醫學中心諮詢員徐慧冰常接觸求子家庭，發現前來求醫的夫妻普遍趁年輕打拚事業，等到35歲甚至40歲經濟狀況趨於穩定決定生小孩，順其自然或嘗試自然療法調理沒有結果，才到生殖中心求診，耽誤重要的懷孕時機。

正常夫妻生活無避孕一年沒懷孕，就可至醫院進一步檢查。徐慧冰舉例，38歲女性經輸卵管攝影發現輸卵管阻塞，直接做試管嬰兒，最後成功懷胎；即使精液檢查確認先生精蟲稀少，藉「單一精蟲顯微注射」將精蟲送進卵裡，仍能成功受精順利懷孕。

賴朝宏說，一般女性滿35歲卵巢功能就開始退化，懷孕機率愈來愈低，一旦經處理過仍不容易順利受孕的夫妻，可以先做「人工授精」，把精子放入子宮腔提高受孕機率；萬一還是不順利，可申請政府試管嬰兒補助，減輕經濟負擔。

「試管嬰兒做法不少」，賴朝宏補充，一般是取出卵子放入試管，接著把精子也放入試管，成功受精後再放回子宮；如果精子放入試管卻跑不進卵子，還可以直接把精子注入卵子，提高受孕機率。