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國人平均婚齡破30歲 「生不出來」醫師籲把握補助生育

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏提供提高受孕的兩種方式。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏提供提高受孕的兩種方式。圖／台中慈濟醫院提供

國人結婚平均年齡已突破30歲大關，晚婚、遲育對台灣社會形成衝擊，祈求送子的夫妻治療需求逐年增加。醫師建議婦女生育最好35歲前，萬一錯過黃金時間，可以完整檢查排除生理問題，掌握補助時機，透過人工生殖技術圓滿生育夢。

衛福部擴大試管嬰兒治療補助方案屆滿周年，為鼓勵國人生育，宣布持續加碼預算。台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏指出，第一胎理想懷孕年齡是23至25歲，但統計顯示，國人結婚平均年齡已突破30歲大關，建議「想懷孕的婦女千萬不要拖太晚」，婚後及早掌握生育時鐘，不論懷孕、生產都比較順利。

生殖醫學中心諮詢員徐慧冰常接觸求子家庭，發現前來求醫的夫妻普遍趁年輕打拚事業，等到35歲甚至40歲經濟狀況趨於穩定決定生小孩，順其自然或嘗試自然療法調理沒有結果，才到生殖中心求診，耽誤重要的懷孕時機。

正常夫妻生活無避孕一年沒懷孕，就可至醫院進一步檢查。徐慧冰舉例，38歲女性經輸卵管攝影發現輸卵管阻塞，直接做試管嬰兒，最後成功懷胎；即使精液檢查確認先生精蟲稀少，藉「單一精蟲顯微注射」將精蟲送進卵裡，仍能成功受精順利懷孕。

賴朝宏說，一般女性滿35歲卵巢功能就開始退化，懷孕機率愈來愈低，一旦經處理過仍不容易順利受孕的夫妻，可以先做「人工授精」，把精子放入子宮腔提高受孕機率；萬一還是不順利，可申請政府試管嬰兒補助，減輕經濟負擔。

「試管嬰兒做法不少」，賴朝宏補充，一般是取出卵子放入試管，接著把精子也放入試管，成功受精後再放回子宮；如果精子放入試管卻跑不進卵子，還可以直接把精子注入卵子，提高受孕機率。

賴朝宏表示，不容易懷孕原因很多，也不是求子就一定要做人工生殖。生殖醫學檢查包括：男性精液、女性「陰道超音波」以及「子宮鏡」，甚至月經不順，都必須由生殖醫學醫師一一排除生理構造問題，及早找出確切原因。

台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏提醒婦女，生育最好不要拖過35歲。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏提醒婦女，生育最好不要拖過35歲。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏建議求子夫妻，透過完整檢查排除生理問題，透過人工生殖技術圓滿生育夢。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院生殖醫學中心婦產科醫師賴朝宏建議求子夫妻，透過完整檢查排除生理問題，透過人工生殖技術圓滿生育夢。圖／台中慈濟醫院提供

懷孕 試管嬰兒 生育

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