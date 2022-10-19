大缺工！油漆、牆壁、衛浴等工程預約滿到年末

今年年中遇疫情升溫，加上第二季起受到升息、通膨、打房、假性需求過高等利空影響，全台預售屋銷售量劇減，即使目前房市交易量衰退，卻絲毫未影響上半年購屋裝修及想進行房屋翻修的訂單，據叫修媒合平台「Tasker找師傅」調查數據顯示，Q4工程發包需求成長近4成，許多熱門水電、裝潢師傅的預約早已排滿，才要開始規劃、詢價的民眾恐怕只能等到年末。

「Tasker找師傅」調查數據顯示，多數民眾會想要在年前完成裝潢及水電修繕，在10月至農曆年前的旺季期間，物料與水電零件的價格會因供不應求而調漲，工班費用也會因需求大增有些微調整。Tasker找師傅品牌公關陸皓婷表示，據Tasker找師傅站上平均報價數據，預估這波需求潮可以創造6,000萬商機，同時也提醒民眾若有居家修繕、水電維修等需求，可以提前規劃。

Tasker找師傅表示，每年第四季開始，水電與裝潢師傅就呈現供不應求的狀態，據Tasker找師傅數據顯示，水電、裝修發案量自第二季起穩定成長，Q4工程發包需求成長近4成。

此外，農曆年前兩個月站台內清潔案件量會比過往增加近3成，推測原因為多數民眾剛完成裝修，希望能盡早入住而產生的清潔需求，再加上過年大掃除季，使得清潔師傅的需求一路延燒至農曆年前。

Tasker找師傅提醒，四類第四季需求量大增的工程項目，有需要的民眾要盡早規畫，例如油漆粉刷，9月開始站上發案「油漆粉刷」工程的消費者增加近5成；想為牆壁、天花板、地板換上新皮膚的消費者也不少，整體發案與詢價的人數也成長逾3成。

電線工程如老屋電線重拉，以及電源、插座、開關面板更換，9月後詢問電線工程相關的民眾較上半年增加3成，且以老屋的電線重拉為大宗，也有部分民眾是已入住新家，但不滿意原電源配線，想要新增電源與插座。衛浴裝修也是接近年底預約滿滿。