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黃義交墜樓亡 醫師：注意6樣態警訊 憂鬱症好發在季節變化之際

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
黃義交於台北市住處墜樓亡。張自強表示，「憂鬱症」好發在季節變化交替之際，親友平時除要多注意患者情緒狀況外，若患者出現6種樣態警訊，可能就有自殺風險。聯合報記者黃義書／攝影
黃義交於台北市住處墜樓亡。張自強表示，「憂鬱症」好發在季節變化交替之際，親友平時除要多注意患者情緒狀況外，若患者出現6種樣態警訊，可能就有自殺風險。聯合報記者黃義書／攝影

前立委黃義交17日傍晚在台北市住處墜樓亡。八里療養院職能治療主任張自強表示，憂鬱症」好發在季節變化交替之際，親友平時除要多注意患者情緒狀況外，若患者出現6種樣態警訊，可能就有自殺風險，親友們就要注意防範。

八里療養院職能治療主任張自強說明，自殺常是一個念頭或是壓力所致，而壓力得不到有效紓解，也可能積成憂鬱。人們生活中常會面臨許多「壓力」，「壓力」大小取決於壓力來源，而「壓力」大小的關鍵不在於事件發生的大小而是「想法」，把事情往正面的方向想，自我的想法也就影響到最終的結果。

張自強指出，憂鬱症好發在四季變化交替的時候。若患者突然出現「把心愛或重要的東西送人」、「傳訊息給久未聯繫的朋友」、「講話的速度變慢，且不願意與人溝通」、「一次服用大量的藥物」、「直接找尋尖銳或是刀子企圖割腕」、「近期常閱讀或尋找有關死亡的資料」等6種樣態警訊，可能就有自殺風險。

其實，平時培養良好的壓力調適技巧，增強心理建設，相信會降低自殺或負面想法，這樣日子不但過得快樂，也可避免憂鬱殺手找上門。

張自強提醒，學習減低壓力的技巧與增強心理建設方法包括，可以和信任的人傾訴自己的壓，試著讓自己遠離壓力來源一段時間。另外，可學習適度的拒絕別人，不必浪費時間去與不願意接受你的愛或友情的人相處上。同時，不要做完美主義者，去做自己能力範圍內的事。

再者，別輕視生活中的一些小事，它們能給你真正的愉快。也可試著列出所有待辦事項清單重新檢視，排出輕重緩急的順序，也許你會發現有些事情根本不必去做。並就每件事仔細估量，以軟性或硬性處理何較恰當，為值得的事去做奮鬥。

將世事往好的一面想，並選擇參與能帶來歡愉的活動。遭遇失敗與挫折時，回想過去的成就，重建信心。遇到非做不可的無聊事不要拖延，早做早了。認定人一出生即有一些不公平的事，人與人之間均有同等機會，但進度和成果的差異，要以每個人實際投入的多寡來評估。最後，可藉由「呼吸調節法」「肌肉放鬆法」「兼顧飲食運動調節法」「建立與運用支持系統調節法」等壓力調適技巧，遠離「憂鬱殺手」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憂鬱症 患者 黃義交

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