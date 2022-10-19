秋冬限定美景 阿里山頂石棹琉璃光影如夢幻仙境吸睛

嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景，縣府文化觀光局說，阿里山公路琉璃光美景，吸引遊客賞景住宿旅遊；攝影家曾國根日前晚上開車上頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景，貼臉書分享，網友驚嘆光影雲霧變化奇幻美景。

曾國根是拍攝琉璃光達人，用鏡頭捕捉夢幻琉璃夜美景，琉璃光通常出現在有雲霧裊繞夜空，燈光透過雲霧折射，產生琉璃般透光色澤，頂石棹夜色，讓識與不識來自四方攝影好友，歡聚山頭，熱絡不喧嘩，「景緻美氣氛佳」，感觀享受是景緻，心靈感受是人。

攝影愛好者選好拍景位置，擺放腳架耐心等候，茶園下方房子會有透光上來，加上雲霧，利用相機慢速快門拍照，民宅燈光、路燈與車燈的燈光，透過雲霧折射後，產生琉璃一般透光色澤，有如人間仙境，讓人著迷。