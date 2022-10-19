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醫管家劉興寬出版新書「打造卓越&永續醫院之大思維」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
劉興寬有醫管哲學家封號，最近出版新書「打造卓越＆永續醫院之大思維」。圖／劉興寬提供
劉興寬有醫管哲學家封號，最近出版新書「打造卓越＆永續醫院之大思維」。圖／劉興寬提供

桃園市醫管專家劉興寬在業界有「醫管哲學家」美稱，他以醫院管理的哲學，配合企業管理出版10多本醫院管理學書籍，最近從卓越和永續的觀點，出版新書「打造卓越＆永續醫院之大思維」，探討新時代醫院領導人必備的關鍵能力（元技能），也探討醫管之理念、哲學與藝術的根源，期望世界華人的醫院能更好。

劉興寬現任台灣敬業度協會理事長、宏其婦幼醫院副院長，與女兒劉姵儀共同出版了「打造卓越&永續醫院的大思維」，研討醫院董事會、院長室與執行長室成員的醫院管理哲學思想。劉姵儀是美國耶魯大學醫學暨科學雙博士，目前任職於哈佛大學麻省總醫院腸胃專科醫師。

劉興寬表示，他傾一生之力，期盼推動全球醫院管理的進步，並讓臺灣的醫院管理，做到世界一流的水準，以造福社會及病人。出版這本書期待未來有更多傑出優秀的「醫院管理哲學家」，讓更多的醫院能夠卓越和永續發展。

劉興寬說，正確的理念和文化，可能催化醫院的成功；錯誤的理念和文化，則必然導致醫 院的失敗。醫院必須持續不斷地更新、創新，有長期的策略，才能夠維持卓越和永續。「打造卓越＆永續醫院之大思維」這本書將複雜的醫院經營哲學簡明地呈現，屬於醫管工作的最高境界，期望透過著作可以為醫院贏得成功的機會，讓醫院正確的成長、變革、創新或轉折。

劉興寬指出，在未來元宇宙的時代，元技能已經成為醫院領導人和一、二級主管必備的關鍵能力，新書詳細說明21世紀醫院經營的智慧，連結人類科學智慧和愛，把醫療照護做到最好；新書也分享醫管大思維，謀求的是醫院的卓越，著眼長期與永續的成功。

劉興寬說明，元技能是醫院領導人和主管必備關鍵能力，具備更寬廣、更高深、更強大的技術能力，能適應各種生態環境的能力，在面對從來沒有面對過的問題，或面對不確定的環境，以及未知的未來時代，能夠有解決問題的能力，能夠瞭解問題的根源和本質，並作出正確的決定，如此才能在業界成就王道永續卓越。

「在新時代的浪潮中，醫院必須有新的營運模式」，劉興寬強調擴展自家的生存空間，才能夠在歷史洪流中永續生存、卓越發展，新書要為醫院創造價值，贏得永續成功的機會。

「打造卓越＆永續醫院之大思維」另一位作者劉姵儀。圖／劉興寬提供
「打造卓越＆永續醫院之大思維」另一位作者劉姵儀。圖／劉興寬提供

哈佛大學 桃園

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