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台灣空品標準遠低於WHO指引 環團籲加嚴

聯合報／ 記者吳姿賢／台北報導
空氣品質示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影
空氣品質示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影

我國空氣品質標準長期低於世界衛生組織（ＷＨＯ）指引，且近年台灣空品平均值早就達到法規要求，明顯有加嚴空間，環團、朝野立委昨舉辦記者會，呼籲參考ＷＨＯ指引重訂空品標準。

環保署說，明年將啟動檢討空品標準程序，相關意見會納入考量。

台灣ＰＭ10（懸浮微粒）、臭氧、氮氧化物、硫氧化物等空品標準都低於ＷＨＯ，以外界最關注的ＰＭ2.5（細懸浮微粒）為例，ＷＨＯ建議年平均值標準為每立方公尺五微克，但台灣標準為十五微克，是ＷＨＯ的三倍。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，台灣ＰＭ2.5平均濃度在七年內從每立方卅點三微克減到十五點一微克，證明空汙可控制，今年第三季ＰＭ2.5平均濃度為十四點六微克，也較去年改善一成七，早就達到現行十五微克標準。

國民黨立委李德維說，北部是空氣「富人區」、中部是「平民區」、南部是「窮人區」，空汙多數集中在彰化以南，台灣應參考ＷＨＯ訂定更嚴格標準。民進黨立委劉建國說，台灣空品雖有改善，但好還要更好，應檢討原本目標。時代力量立委陳椒華也說，應投注更多行政資源，比照國際檢討訂定更嚴格的空品標準。

環保署說，近期ＰＭ2.5平均濃度都已達國家標準，今年五月已召開專家諮詢會議，蒐集各界意見，明年將正式啟動空品標準檢討程序，至於是否可能加嚴標準，相關意見都會納入考量。

環保署 時代力量 劉建國

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