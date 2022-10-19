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今水氣減少、明轉多雲到晴 周六又有雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北報導
尼莎颱風持續往西移動，對台灣已無影響，水氣明顯減少，明天各地甚至可轉為多雲到晴。本報資料照片
尼莎颱風持續往西移動，對台灣已無影響，水氣明顯減少，明天各地甚至可轉為多雲到晴。本報資料照片

尼莎颱風日前外圍環流因跟東北季風產生共伴效應，造成北台灣傳災情後，今天水氣將更少，明天各地甚至可轉為多雲到晴。不過，尼莎前腳剛走，氣象局說，菲律賓東方海面又有一個低氣壓往呂宋島接近，正觀察其是否會增強為熱低壓或成颱，且本周六該低氣壓水氣將移到台灣上空，下周日剛好有另波東北季風來襲，迎風面的北部、東半部、恆春半島又將是有雨的天氣。

值得注意的是，該低氣壓的移動路徑類似尼莎颱風，再加上東北季風，外界憂心是否再現共伴效應？但氣象局說，該低氣壓水氣不多，即便會和東北季風產生共伴效應，也不明顯，不至於帶來像尼莎颱風這樣子驚人的雨勢。

至於在日本東南方海面的低氣壓，昨下午發展成輕颱海棠，但預估廿四小時內就會轉為溫帶氣旋，且距離台灣很遠，對台天氣沒影響。

尼莎颱風 東北季風 共伴效應

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