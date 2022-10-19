平溪線路基下陷 台鐵搶修拚今通車

尼莎颱風帶來劇烈降雨。鄰近台鐵平溪線的五分山測站，在颱風侵襲三日間累積雨量達八六六毫米，沖刷造成平溪線受損。台鐵工務段人員昨清晨巡視路線時發現有路基下陷現象，緊急將三貂嶺至菁桐間停駛，預計深夜完成搶修，目標今天正常營運。

台鐵表示，工務段人員昨天發現三貂嶺至大華間，有部分路基因豪大雨產生流失下陷一點五公尺，為行車安全申請平溪線停駛，昨調集人員、機具、材料將鐵軌下方路基完成填補，但昨因現場仍持續下雨，預計趕今天正常通車。

台鐵受災還不只這一處，因強風影響，苗栗車站東側外牆在昨凌晨遭吹落部分牆面，被吹掀的外牆材質為石膏板及保麗龍夾板，掉落大約一五○平方公尺，所幸當時因清晨無旅客經過，苗栗站方上午引導旅客改道，同時請來吊車先將較危險的部分拆除。

此外，交通部航港局說，受風浪影響，今南竿至北竿、南竿至莒光、南竿至東引、富岡至綠島、富岡至蘭嶼以及高雄至馬公等六個航線、廿一航次全停航。