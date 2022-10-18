34歲女星無預兆罹患甲狀腺癌爆哭 醫：女性發生率是男性三倍

34歲女藝人林欣霈，17日於臉書公開近三個月對抗「甲狀腺癌」的歷程，幸甲狀腺癌僅是初期，目前已完成療程，後續需定期回診追蹤。甲狀腺癌多發生在女性，除了林欣霈以外，藝人寶媽、前副總統呂秀蓮都曾罹患過甲狀腺癌。

林欣霈昨於臉書分享抗癌歷程，先前於健康檢查時發現甲狀腺結節數量異常，透過超音波以及穿刺檢查發現，甲狀腺周邊漲了5到6顆腫瘤，其中一顆鈣化，長達3公分，檢查結果為「惡性腫瘤」，確診為甲狀腺乳突癌，所幸初期發現，經過多月治療目前病況穩定，後續持續完成放療，可定期回診追蹤。

● 什麼是甲狀腺癌？

台北醫學大學附設醫院一般外科主治醫師張聖為表示，甲狀腺位在兩條鎖骨正中間凹陷處，往上1.5公分左右，靠近男性喉結位置的下方。甲狀腺主要負責分泌甲狀腺荷爾蒙，又被稱為甲狀腺素，負責調節新陳代謝、心跳等。

根據研究，甲狀腺癌的發生率女性遠高於男性，比例大約是3比1，造成甲狀腺病變，較為明確的證據顯示，與幼年時曾暴露過量的放射線有關，如曾接受頭頸癌、腦瘤等放療，會大幅增加成年後出現甲狀腺癌的機率。

許多文章顯示，甲狀腺癌女性高於男性，主要與壓力、內分泌失調有關，張聖為表示，臨床上確實有蠻多個案有這類的現象，但研究並未明顯證據證實。

甲狀腺癌好發年齡約在50歲上下，九成的甲狀腺癌屬於良性，僅一成為惡性甲狀腺癌。甲狀腺癌分為四大類型，甲狀腺乳突癌、甲狀腺濾泡癌、甲狀腺髓質癌、甲狀腺分化不良癌，其中以甲狀腺乳突癌為最多，占整體的8成到9成，通常乳突癌的患者會有3到4成的機率，已經出現頸部淋巴轉移，剩餘的1成則以甲狀腺濾泡癌為主，甲狀腺髓質癌以及甲狀腺分化不良癌發生機率少之又少。

張聖為表示，林欣霈於34歲罹患甲狀腺乳突癌，雖然年輕但治療預後較佳，若大於55歲才被發現罹患甲狀腺乳突癌，有更高的機率出現淋巴轉移，且治療預後較差。

● 甲狀腺癌有什麼症狀？

張聖為表示，無論是甲狀腺癌或是甲狀腺結節等，有八成以上的患者不會有任何症狀，僅有二成左右會出現聲音沙啞、吞嚥困難、摸得到腫塊等。多數的甲狀腺疾病患者都是透過健康檢查被發現，如檢查頸部超音波、抽血檢測甲狀腺功能等，或是本身有甲狀腺亢進或低下者，定期追蹤發現。

● 甲狀腺癌如何治療？

張聖為表示，甲狀腺癌以手術治療為主，如果甲狀腺癌經切片檢驗為良性，手術治療的前提則是評估甲狀腺癌是否已影響到患者，如腫瘤壓迫到聲帶、外觀不佳、影響吞嚥等，良性腫瘤切除，不一定會切除整片甲狀腺，也不會切除淋巴。若是惡性甲狀腺癌，則建議立即手術，避免淋巴轉移通常都會一起切除淋巴。

進行手術治療後，避免惡性癌細胞殘留，會搭配放射性碘131治療，原理是甲狀腺素會與碘結合，讓結合後的甲狀腺素成為標的，進行放射治療，徹底消除惡性的癌細胞。後續則是服用甲狀腺促進素等方式治療。

● 如何預防甲狀腺癌？

避免罹患甲狀腺癌，張聖為表示，第一預防輻射線暴露，減少不必要的X光檢查，第二是查看自身是否有癌症家族史，定期做健康檢查；其餘的方式則是維持正常的生活作息，飲食攝取充足的營養、調節生活壓力、保持運動等。如果有甲狀腺亢進或甲狀腺低下，應定期追蹤服藥，避免有癌變的機率。