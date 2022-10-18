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輕颱海棠生成！太平洋上雙颱共舞 下波變天時間曝光
位在日本東南方海面的低氣壓，於今天下午2時發展成今年第21號輕度颱風「海棠」，目前太平洋上有著尼莎、海棠等兩個颱風，形成雙颱共舞的局面。不過氣象局表示，海棠颱風距離台灣很遠，預估明天就會變成溫帶氣旋，維持的時間並不久，移動路徑大智慧往東北方向移動，對台灣天氣沒有影響。
氣象局表示表示，明天台灣還是受到東北季風影響，整體天氣屬於清晨偏涼的天氣，台北以北、宜蘭地區最低溫僅19度，其他地區為21、22度，北台灣白天也比較涼，桃園以北、宜蘭等地，高溫僅21度，竹苗地區為23、24度，其他地區則是26至30度。
至於水氣方面，氣象局表示，明天水氣會比今天稍微減弱一些，大台北地區、東部、東北部等地有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，午後山區有零星短暫雨的天氣。
氣象局表示，周四隨著東北季風減弱，儘管清晨溫度仍偏低，但白天溫度就會回升，周四、周五北部25度，竹苗30度，中南部則是31、31度。
氣象局也提到，周四、周五是本周水氣最少的兩天，各地都是多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、東北部有零星降雨。
氣象局提醒，周六菲律賓東方海面上有一個低氣壓，未來會往呂宋島接近，儘管整體趨勢環境沒有特別有力，但仍有機會增強，是否會增強為熱帶性低氣壓，或是成颱，還要再觀察。
氣象局表示，該低氣壓不管有沒有增強，水氣周六時都會移到台灣上空，迎風面的北部、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，周日開始，隨著東北季風增強，溫度會開始下降，一直到下周二，北部、東半部、恆春半島都是有雨的天氣，中南部則是多雲到晴，山區午後零星雨。
氣象局也提到，儘管該低氣壓的移動路徑類似尼莎颱風，不過由於水氣不多，即便會和東北季風產生共伴效應，也不明顯，不至於帶來像尼莎颱風這樣子的驚人的雨勢。
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