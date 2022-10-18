台大醫院機器手臂手術破5千例 明年健保可能給付15項

愛美的吳小姐發現自己長了一顆唾液腺瘤，四處打聽發現許多人動手術切除傷到顏面神經，術後臉歪嘴斜，她嚇得遲遲不敢動刀，寧願每半年回診取樣檢查。這一拖就過了6年，一公分的小腫瘤長到比乒乓球還大顆，左邊臉頰往外凸，像隻嘴巴塞滿食物的小花栗鼠，吳小姐這才下定決心，由獨創機器手臂經髮際線無痕手術的台大醫院耳鼻喉科教授楊宗霖操刀，不但沒傷到神經、傷疤小到其他醫師都找不到，現已康復無恙。

台大醫院今舉行記者會，宣布已執行超過5000例機器手臂手術，也為「國際機器人手術訓練中心」揭牌。台大癌醫分院副院長吳耀銘表示，台大2012年開始使用機器手臂手術系統，過去10年已執行5104例，其中2001例是泌尿科，婦科、肝膽外科、心臟外科、胸腔外科、大腸直腸科、耳鼻喉頭頸外科也各有500例左右，預計今年整個台大體系的手術量將超過600例，達到史上新高。

台大醫院院長吳明賢表示，台大醫療團隊各次專科領域全面發展機器手臂微創手術，持續不斷創新醫療技術，成果居世界領先地位，為台灣醫療界寫下了新的一頁，也讓更多病患因此受惠，生活品質大大提升，減少住院天數和手術不良反應，也能幫健保省錢。吳耀銘表示，機器手臂手術目前需要病人自費，明年健保有機會給付不同科別共15項機器手臂手術，嘉惠更多病人。

舉例來說，肝膽腸胃科教授吳耀銘發表世界首例成功機器手臂活體右肝捐贈微創手術，耳鼻喉科教授楊宗霖為頭頸部腫瘤首創經髮際線無痕手術，心臟外科副教授紀乃辛也是國際頂尖專家，台灣想學習機器手臂手術的心臟科醫師，超過9成都是在台大訓練。

吳耀銘表示，用機器手臂作捐肝手術，特色是「傷口小、疼痛少、恢復快」，傷口從50公分縮小到幾個小洞，住院時間從10至14天縮短到5至7天。楊宗霖表示，經髮際線術式為台大獨創，恢復後外觀找不到任何疤痕，台大所研發系統已經成功技轉廠商、可結合機器手臂，但此創新不收額外費用。

紀乃新表示，傳統手術需切開胸骨和肋骨，術後胸骨疼痛，呼吸和肺功能會受到影響，大約兩、三周才能出院，出院後也要等待骨骼癒合，疼痛時間延長。機器手臂手術是從肋間進去，胸壁保持完整，肺功能恢復極快，幾乎回到病房就能正常活動，一個禮拜內就可出院，疼痛減到最低。

楊宗霖表示，一個醫師要能獨立操作成熟的機器手臂手術，至少需要十年以上，期間醫師必須要具備專科和次專科資格，也要有豐富的傳統手術和微創手術經驗，才有可能內視鏡小小的視野內，精準地處理病人的問題。