7-ELEVEN即日起開放ibon登記抽「台北熊好券2.0」

【洗頭／脫髮／掉髮／次數／方法／吹頭】日日洗頭仍然痕癢有異味，甚至不斷甩頭髮？可能是你洗頭方法錯了！知名保養達人王植於「小紅書」發布影片講解6大洗頭髮、吹頭髮常見謬誤，原來洗頭不是愈多次愈好，直指「99%的人都踩雷，你是例外嗎」。

2022-10-18 12:40