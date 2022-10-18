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7-ELEVEN即日起開放ibon登記抽「台北熊好券2.0」
台北市政府於今天（10月18日）宣布將推出全新「台北熊好券2.0」，提供住宿、購物等多達6種多元票券，包含市集券、住宿券、饗購券、藝文券及運動券，更加碼農好券，鼓勵大眾一同支持在地商品。7-ELEVEN於即起至10月24日下午6點開放超過6,500台ibon便利生活站提供「台北熊好券2.0登記服務」，消費者就近到7-ELEVEN就能搶先登記、手刀預約抽好康。
想快速登記抽獎不必自備讀卡機，到7-ELEVEN登記抽「台北熊好券2.0」只需要5步驟即可完成，全民皆可到ibon機台首頁點選「台北熊好券2.0」，插入自然人憑證、健保卡（7歲以下不適用）或是悠遊卡（需綁訂台北通App）並輸入手機號碼等資料後，列印ibon小白單即代表完成意願登記，中獎者下載台北通App即能領券，詳情請上台北市政府熊好券官方網站查詢。
●ibon便利生活站「台北熊好券2.0」限定登記流程：
登記時間：10月18日下午2點至10月24日下午6點
到店登記流程：
步驟一：到ibon機台首頁點選「熊好券2.0」選擇登記／變更票券
步驟二：驗證身分（擇一）
插入自然人憑證／健保卡（7歲以下不適用）／悠遊卡（需綁訂台北通App）
步驟三：輸入身分證／手機號碼等資料
步驟四：選擇券種
步驟五：ibon列印小白單即完成意願登記
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