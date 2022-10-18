龐貝寶寶一歲前易死於心衰竭 北榮治療成效領先全球

小棠9年前被確診為龐貝氏症，媽媽從傷心、擔心、害怕，直到接受台北榮總團隊照護，透過早期治療及細心照護和復健，小棠現在不但參加學校游泳隊，更獲得團隊接力賽第一名。台北榮總創新合作於龐貝氏症治療成效領先全球，病人各項預後指標遠優於全世界頂尖醫學中心，傑出研究成果獲得國際頂尖期刊「Journal of Medical Genetics」刊登，美國罕見疾病新聞網也特別製作專題報導，同時國際出版社邀約將成果撰寫成專書。

龐貝氏症為罕見遺傳性神經肌肉疾病，屬於體染色體隱性遺傳疾病，國內平均每3萬5千名至4萬名新生兒，就有1人是龐貝氏症患者，致病原因是溶小體一種酸性葡萄糖苷酵素（Acid Alpha-glucosidase，GAA）基因發生突變，導致GAA酵素無法分解肝醣，體內堆積的肝醣逐漸使肌肉受損，最後影響心臟和呼吸道肌肉，嬰兒型患者若不治療會在1歲前死於心臟衰竭或呼吸衰竭，治療方式為每1至2周施打病人體內所缺乏的葡萄糖苷酵素，並經北榮團隊臨床研究證明，愈早治療預後愈好。

台北榮總今舉辦「台北榮總創新合作 龐貝氏症治療領先世界」記者會。北榮兒童遺傳內分泌科主任楊佳鳳說，約20年前，在舊的小兒科教課書中，龐貝氏症患者的死亡率是100％，當時只要是診斷出龐貝氏症嬰兒時，「無疑是宣佈了嬰兒的死刑」，所有罹病幼童都於2歲前死於心衰竭。

楊佳鳳說，龐貝氏症治療藥物於2005年正式上市，台灣2008年正式納入新生兒篩檢後，至今14年來也是全球唯一的國家將龐貝氏症納入新生兒篩檢，有別於其他國家確診時多為幼兒4至6個月，讓治療、復健更加快速。

楊佳鳳說，還記得某年的除夕夜，篩檢中心通知有名龐貝氏症病童，醫療團隊立即集合為病童檢查、治療，因此目前龐貝氏症病童是存活下來的第一代，也就是說，2005年前被診斷的小朋友都已經過世了，甚至還看過一對罹患龐貝氏症的姐妹都不幸病逝，所幸經台北榮總的努力搶救病童，也謝謝家屬願意把心肝寶貝交給北榮治療，目前北榮治療的龐貝氏症病童都可以自己走路、在一般學校上學，沒有人需要侵入性呼吸器，可以正常進食。

小棠媽媽說，小棠為新生兒篩檢發現的龐貝寶寶，一路走來治療過程有許多困境，雖然9年來每周一次從台南往返台北進行治療，每次施打藥物需4至6小時，就醫路程是滿遠的，但對北榮十分信任及感謝。另小棠剛開始復健時，南部復健資源較不充足，排隊需要較久的時間，但北榮都幫忙解決問題，甚至若半夜有其他龐貝氏症病童需要緊急住院時也都是盡力協助。

小棠媽媽說，龐貝寶寶的大腦是好的，學習能力與一般的小朋友相同，期盼衛福部可以讓第二代新藥擴大使用範圍，讓孩子有更好的發展，未來對社會有所貢獻。

北榮兒童醫學部主任牛道明說，北榮於民國97年開始進行新生兒龐貝氏症篩檢，當時篩檢出的第一名新生兒病童時，依一般標準診斷流程，進行肌肉切片、基因檢測等檢驗，確診後向健保局申請藥物核可，但走完整個行政流程拿到藥物，幾乎需要3個月才能開始治療，漫長的等待讓醫療團隊及家屬心急如焚。

牛道明認為，治療快慢直接影響治療成效，因此當下決定只要符合第一次新生兒篩檢酵素活性低於0.50 umol/L/hr、肌肉低張力、肌肉酵素高於250 U/L、心臟肥大 (LVMI大於70 g/m2.7) 此4項診斷標準，都能在到達醫院的6小時內獲得第一次酵素治療。十多年來，北榮所有龐貝氏症病童平均都能在9.75天接受到第一次酵素治療，目前已治療36名患者；依學理推估，龐貝氏症患者的肌肉都應有嚴重發炎反應，可先使用類固醇減少發炎反應，除可改善預後之外，也可以改善治療用藥後的免疫反應發生。

民國71年，前衛生署於國內建立完善的新生兒篩檢體系，讓採檢機構、篩檢中心及確診醫院，可以密切聯繫與合作，讓篩檢異常個案能及時轉介確診及治療。牛道明說，北榮和台北病理中心、保健基金會兩間新生兒篩檢中心合作，組成全世界最有效率的龐貝氏症新生兒篩檢團隊。一篩檢到陽性個案，在最短時間內，以最快速度轉介到北榮，當個管師收到通報，第一時間馬上連絡家屬帶孩童到院檢查，而病童來院後，以最快速度收集檢體並拿到檢驗報告，不管任何時間，即使在半夜，心臟科醫師也會馬上到院，為病人進行心臟超音波檢查評估心臟大小及功能。

牛道明說，台北榮總第一時間了解處理病人或家屬所有問題，給予病人無微不至的照護，對於龐貝氏症，台灣設有完整的罕病照顧網絡，提供病人多面向的服務，治療成就更是全球首屈一指，可作為其他國家之模範，更是醫療方面的台灣之光，期盼未來有基因治療藥物為患者爭取更好的治療效果。