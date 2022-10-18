豪雨災害在山區非主要蔬菜產區 批發菜價持平

連日豪大雨，農委會農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物估計損失計401萬元，其中災損相對較多為宜蘭縣損失379萬元(占94%)及桃園市損失22萬元(占6%)較為嚴重；豪雨大多下在山區、造成道路中斷，並未在作物主要產區，因此蔬菜價格與過去降雨相比，相對平穩。

農糧署表示，估計損失金額401萬元，農作物被害面積132公頃，損害程度27％，換算無收穫面積36公頃，受損作物主要為高麗菜，被害面積20公頃，損害程度30％，換算無收穫面積6公頃，損失金額142萬元，其次為薑、青蒜(苗)、蔥及大白菜等。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，由於主要降雨地區在宜蘭大同鄉，當地土石坍方道路中斷，在農業影響，比較大的是高山高麗菜，但因為高麗菜都收的差不多，正要開始新的栽種，因此供應影響不大；另外因為宜蘭部分地區淹水，宜蘭的三星蔥產季在8、9月，剛剛收完正在重新栽種，部分種得早，才剛剛發芽出苗，因為泡水腐爛，後續要等天氣轉好、水退了以後翻耕重新種植。

姚志旺說，西部地區是蔬果的主要產區，這次豪大雨影響相對較小，也因此北農的蔬果交易量多、批發菜價和大雨前相比波動不大。

根據台北農產運銷公司統計，今日到貨量1512公噸，蔬菜每公斤平均批發價37.2元，和上一個交易日(16日)37元差不多，批發價漲跌不明顯；根據北農分析，今日進貨量較休市前大幅增加，市況因休市後承銷人普遍存貨少，雖然到貨量大幅增加，拍賣中氣候不穩，承銷人購買需求增加，買氣持穩，交易市況尚稱平順，各菜種行情漲多跌少。