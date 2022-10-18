全台產量最多大林烏殼綠竹 破碎處理資源循環再利用

為解決嘉義縣大林鎮烏殼綠竹剩餘資材處理問題，縣府向農糧署爭取破碎機補助，輔導農民處理竹子剩餘資材，停止露天燃燒，降低空氣汙染，竹屑可用來覆蓋雜草，增進土壤保溫、保濕，資源循環再利用，縣長翁章梁上午偕同議員陳文忠、許有疆等到場訪視竹子破碎過程。

大林烏殼綠竹約800公頃，產量全國居冠，為維持烏殼綠竹筍產量品質，每年定期砍伐老竹，只留1至2支母竹生新筍，每叢竹母莖數量維持3至4支，烏殼綠竹種植密度300至400叢/公頃，每年每叢砍伐1-2支，每支約30公斤，每年產約9-24公噸竹材。

老竹沒去化管道，筍農大多露天焚燒，環保意識抬頭，禁止露天焚燒，砍伐後竹材處置成為筍農燙手問題，縣府協助筍農處理烏殼綠竹剩餘竹材，向農糧署申請「農業淨零碳排計畫－大林鎮烏殼綠竹材循環利用計畫」，補助農民購買破碎機協助在地去化，讓破碎後竹屑覆蓋雜草，增進土壤保溫、保濕，可解決老竹露天焚燒，免遭環保單位取締，達到降低碳排放策略。