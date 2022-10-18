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瓊瑤MRI檢查自認沒失智 醫曝3程序「不是做MRI就沒事」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
久未露面的瓊瑤日前出席「瓊瑤的拼圖世界」揭幕活動，談及憂心失智症問題，後續更於臉書上更新近況，表示自己赴醫院做檢查，也做了MRI，「我沒有失智症，也沒有失憶症」。資料照 記者王聰賢／攝影
久未露面的瓊瑤日前出席「瓊瑤的拼圖世界」揭幕活動，談及憂心失智症問題，後續更於臉書上更新近況，表示自己赴醫院做檢查，也做了MRI，「我沒有失智症，也沒有失憶症」。資料照 記者王聰賢／攝影

84歲的知名言情小說作家瓊瑤，日前透露自己擔心失智症，引發書迷擔心，她17日在臉書透露，今年5月27日鼓起勇氣去台北仁愛醫院，做最完整的檢查，也做了MRI（磁振造影檢查），結果出爐「我沒有失智症，也沒有失憶症」。醫師指出，失智症是臨床表現，因出現記憶力不好而影響到日常生活，需透過簡易認知功能評估等，若有異常，需再透過血液檢查，最後才是影像檢查，不是做完MRI就等於沒事。

亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，失智症需透過功能性診斷，按照國際標準流程，若記憶力出現問題，會先做簡單記憶評估，看短程記憶有無問題，若有異常，會接著做抽血血液檢查，查看有無甲狀腺功能過低、微量B12缺乏症候群，或有無肝功能、腎功能問題、有無梅毒感染過，不過慢性肝病、慢性腎臟病人，功能本來就比較差一點，血液檢查後，最後才是影像檢查。

甄瑞興指出，MRI或電腦斷層等影像檢查，可用於確診失智症後，鑑別診斷是哪一種類型的失智症，包括血管型失智症、阿茲海默症等，也可以排除其他疾病可能性，包括水腦症、長腦瘤、中風或腦部萎縮等。不過單純的影像檢查，無法用來判定是否失智症，且有些早期失智症患者，因平時多用腦，功能下降較緩慢，MRI影像檢查並沒有呈現萎縮，會誤認是正常，這時通常會進一步確認，是否有類澱粉沈澱。

雖然年齡越高好發失智症比例也增加，甄瑞興提醒，80歲族群發生失智症比例約2成、90歲族群發生率則為33.3%，不一定年老就會得失智症，但若出現記憶力不好、短期記憶較差者，懷疑失智者可以尋求醫療評估，確認是否罹患失智症。瓊瑤至仁愛醫院做檢查，相信前面應有做過認知評估、血液檢查，最後才安排MRI檢查。且，電腦斷層檢查便宜又快速，也可用來確診失智，除非影像看不清楚才會做MRI檢查。

失智症 患者

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