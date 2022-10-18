空品標準長期低於WHO 環團籲朝野立委提案加嚴

我國空品標準低於世界衛生組織（WHO）指引，民間多年來要求加嚴，環團今天舉辦記者會表示，台灣現行空品標準比WHO指引寬鬆，明顯不合時宜，應立即加嚴到WHO指引標準，呼籲立委應在本會期積極提案，守護國人健康。

台灣PM2.5（細懸浮微粒）年平均值標準為每立方公尺15微克，WHO指引建議5微克。台灣PM10（懸浮微粒）年平均值標準為每立方公尺50微克，WHO指引建議15微克。除此之外，台灣臭氧、氮氧化物、硫氧化物等標準都低於WHO。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，台灣PM2.5濃度在七年內從每立方30.3微克減少到15.1微克，改善率達到五成，證明空汙可控制；今年第三季PM2.5平均濃度為每立方公尺14.6微克，也較去年改善17%，早就達到現行15微克的標準。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，過去WHO指引對PM2.5標準為10微克時，台灣仍只訂15微克，依照現在看來，即使台灣訂10微克也可以達標，現在要記取教訓，按照科學證據把標準訂在WHO水準；政府已宣告淨零排放時程，空品與碳排放息息相關，將空品標準加嚴，才能展現台灣依照時程實現淨零排放的決心。

國民黨立委李德維表示，源頭管理做好，問題才會減少，台灣應該超前部署，改善國民健康跟國家問題，過去四年空汙季PM2.5平均值都高於WHO標準，且空汙多數集中在彰化以南地區，台灣應該參考WHO指引，訂定更嚴格標準、跟上世界潮流。

民進黨立委劉建國說，近來台灣空品已經有所改善，但為了提升國人健康，空品好還要更好，除了跟產業有因果關係以外，空品標準本身都應該要加嚴，雖然現在已經達標，但也要檢討原本的目標對應WHO指引原本就比較寬鬆。

時代力量黨主席陳椒華說，台灣空品部分達標，也有再加嚴精進的空間，追求PM2.5濃度更低的健康空氣，才能為人民謀求福祉，尤其秋冬空汙季又來了，應把人民健康放在首位，檢討加嚴PM2.5空品標準，投注更多行政資源，減少空汙、改善空品。