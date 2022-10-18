「克癬乳膏」衍生不純物超標　3劑型6000公斤全回收

食藥署今發布最新藥品回收二級警示，由「寶齡富錦生技股份有限公司」製造的皮膚黴菌感染治療藥品「克癬乳膏 CLOSONE CREAM」，廠商自主檢驗時，發現期限3年才過了1年就衍生不純物含量超標。食藥署下令啟動回收，共29個批號、3種規格，並於11月6日前完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，克癬乳膏效期為3年，主成分為BETAMETHASONE（AS DIPROPIONATE），CLOTRIMAZOLE，主要用於治療足癬、股癬、體癬；本次廠商是在第12個月的例行性安定性試驗時，發現衍生不純物含量已超標。

經過廠商擴大採檢後，發現類似情況藥品不僅一批，因此通報後全面啟動回收目前市面上所有批號。洪國登指出，該不純物自主成分衍生而來，確實有可能在製造、保存過程中出現，但評估對人體健康危害不大，只是會影響藥品療效，達不到預期。

「克癬乳膏 CLOSONE CREAM」健保年用量為17000支。許可證字號為：衛署藥製字第037580號；回收批號包括：「303-1901、303-1902、303-1903、303-1912、303-2001、303-2002、303-2003、303-2004、303-2005、303-2006、303-2007、303-2008、303-2009、303-2101、303-2102、303-2103、303-2104、303-2105、303-2106、303-2107、303-2108、303-2109、303-2110、303-2111、303-2201、303-2202、303-2203、303-2204、303-2205」等29個批號。在國內主要通路包括藥局、診所，皮膚科診所為主要通路。必須回收的藥品有3種規格，包括1公斤罐裝3900罐，22公克軟管裝8萬6000支，10公克軟管裝5萬3000支。

洪國登說明，不純物超標的原因，業者目前還在調查釐清中，而食藥署已要求廠商應於11月6日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。食藥署已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；也提醒民眾，若對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。