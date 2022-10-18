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洗頭做錯這6點掉髮更多！專家分析洗髮「誤區」有99%人都踩雷
【洗頭／脫髮／掉髮／次數／方法／吹頭】日日洗頭仍然痕癢有異味，甚至不斷甩頭髮？可能是你洗頭方法錯了！知名保養達人王植於「小紅書」發布影片講解6大洗頭髮、吹頭髮常見謬誤，原來洗頭不是愈多次愈好，直指「99%的人都踩雷，你是例外嗎」。
知名保養達人王植於「小紅書」發布影片表示「這樣洗頭，誰禿誰知道」，分享6大洗頭髮、吹頭髮「誤區」，包括洗頭水溫、洗頭髮次數、吹頭髮注意位等，以好好保養頭髮頭皮。
1）洗頭時水溫太高
王植指出，洗頭髮時水溫太高會刺激頭皮及洗掉過多油脂，減弱頭皮保護層，容易出現敏感紅癢或傷害毛囊，建議水溫維持37至40度，以接近人體體溫。
2）洗頭髮要洗2次？
王植提到，部份人會按「洗髮水，護髮素，再洗髮水」流程洗頭髮，但他說這樣沒有必要，「一次洗髮水及護髮素就可以了，過度洗髮也會傷頭皮」。
3）洗頭愈多愈好？
王植表示，一天內毋須多次洗髮，而是按需要，「油性髮質1天1次即可，乾性髮質可以2至3天1次，什麼時候出油什麼時候再洗」。
4）洗頭是先洗還是先梳？
王植建議洗頭前先梳開頭髮再洗，讓洗髮水及護髮素可以更均勻落在頭皮及頭髮上。
5）用指甲撓頭皮？
王植指出，有些人洗頭時喜歡用指甲撓頭皮，覺得比較舒爽，但用指甲撓頭皮很容易撓出小破口，破壞頭皮肌膚屏障，引起更嚴重頭皮屑及頭癢問題，故正確方式是用指腹輕輕按摩頭皮。
6）洗頭髮要吹至全乾？
王植認為洗頭髮後沒必要吹至全乾，只要順着髮絲方向吹至八成乾即可，溫度也不建議太高，溫風、溫冷風更適合。
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