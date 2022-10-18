「白晝之夜」之後 你必須體驗的「貧窮人的台北」

「白晝之夜」、「打開台北(Open House Taipei )」讓我們看到熱鬧喧嘩、華麗細緻的台北，但台北還有另一個面貌，更需要你我理解與包容。由台北14個關注貧窮議題的非營利組織組成的「窮學盟」，將從25日起舉辦一場為期2周、以「家」為主題的嘉年華活動「2022貧窮人的台北—貧窮家年華」；透過非營利組織與貧窮經驗者的創作，向參與者分享底層卻充滿活力的台北。

「時而顛簸、時而衝突，才是家的主流跟常態。」窮學盟指出，希望透過「貧窮家年華」，呈現空間、居住、家庭關係等「家」多元的樣貌，並看見貧窮經驗者身後的家。活動包括12個以貧窮經驗為主體的展區、９條路線實地走訪貧窮生活場域、10場貧窮經驗者現身分享、8種多元貧窮體驗活動、6場貧窮議題講座，讓社會發現「家」並非只有美好、美滿的樣貌。

這場以貧窮經驗為主體發聲的倡議行動，將舉辦為期兩週的展覽與四個假日全天系列家年華活動，透過非營利組織與貧窮經驗者的創作，向參與者分享底層群體情感的「家」、安放身體與財產的「屋」和制度劃分的「戶」其中層次豐富的故事及議題。希望透過今年的貧北，撐起「家」在主流模板之外的理解，打開對「家」想像的對外窗。

2018年3月巴黎市舉辦徒步夜訪無家者。受此一活動啟發，貧窮人的台北今年與貧窮經驗者合作，規劃多條路線，邀請社會大眾實際走進都市貧窮者生活的場域，深入都市狹縫，拜訪生活在其中的人。看見貧窮經驗的困境，也看見貧窮經驗中的生命力。

９條路線包含：林森北路酒店的面試與化妝間(中正區)／隱身於萬華的拾荒者基地(萬華區)／貧困家庭的心安港灣(萬華區)／即將消逝的貧困者國宅(文山區)／大稻埕叛逆少年的生活(大同區)／台北車站的流浪生活(中正區)／萬華艋舺公園的流浪生活(萬華區)／從地下走到地上的街賣團體(土城區)／隱身於都市的原住民族部落(三峽區)

加入窮學盟的「微光盒子」，是陪伴安康平宅中低收入戶家庭孩子成長的非營利組織，他們所陪伴的少年在一次帶領參與者走訪安康平宅的過程中，分享他小時候住在平宅的經驗。平宅常常被附近社區的居民認為是一個非常混亂的地方，少年卻說他的房間裡都會放好幾隻牙刷跟大小不同的衣服，因為當社區裡其他家的孩子無法回家的時候，就會來他這裡住，這裡曾經住過很多回不了家的孩子。他希望讓大家認識這個地方不只有問題，還有他們的生命力存在。

貧窮經驗者在社會時常失敗、不夠努力、社會問題等種種污名，大多數經驗貧窮的人害怕被歧視與傷害，選擇將自己隱藏。窮學盟表示，「貧窮人的台北」作為一個陪伴貧窮經驗者發聲的平台，一年一年陪伴更多貧窮經驗者現身，讓更多人看見難以理解的選擇背後，常常是沒有選擇的無奈。