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華泰名品城地獄級萌鬼新景點「萬聖餓鬼餐廳」開張

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
餐廳內透過3D立體手法在地板中央開出大洞，可以在此借位拍照。圖／華泰名品城提供
餐廳內透過3D立體手法在地板中央開出大洞，可以在此借位拍照。圖／華泰名品城提供

最愛玩美式氛圍造景的GLORIA OUTLETS華泰名品城，又有最新「地獄級萌鬼景點」，在一期廣場打造期間限定Drive In「萬聖餓鬼餐廳」，各式萌鬼出動，與民眾一起可愛搞怪。

GLORIA OUTLETS華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡表示，今年團隊不斷致力於品牌優化，成功吸引Tory Burch Outlet於9月首度登台，此品牌開幕半個月，隨即達成月營業目標，可見國人強勁的消費實力。另外，業績一路看俏的Loewe也在十月擴大店鋪面積，以更充裕的備貨量，準備迎接Q4旺季。

DRIVE IN「萬聖餓鬼餐廳」，餐廳外有幽靈駕駛的雪弗蘭重壓在醉漢木乃伊上，噴出現場斑斑血跡，展現黑色幽默。一旁的電話亭也變裝成暗黑蝙蝠色彩，打電話同時還有幾十隻圓形黑色球怪緊盯。

餐廳內透過3D立體手法，地板中央開出大洞，餓鬼和白面幽靈一隻隻從地底飛出，卻擁有可愛的表情，流竄在整間餐廳，展現玩趣一面。民眾可以在此借位拍照，感受被萌鬼包圍的視覺衝擊。被南瓜燈照亮的餐廳內，餐桌上的驚悚快餐料理、骷顱頭腦漿大餐都可讓民眾互動拍照。

暗黑色彩的蝙蝠電話亭。圖／華泰名品城提供
暗黑色彩的蝙蝠電話亭。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城在一期廣場打造期間限定Drive In「萬聖餓鬼餐廳」。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城在一期廣場打造期間限定Drive In「萬聖餓鬼餐廳」。圖／華泰名品城提供
Drive In「萬聖餓鬼餐廳」造景。圖／華泰名品城提供
Drive In「萬聖餓鬼餐廳」造景。圖／華泰名品城提供
華泰名品城「萬聖餓鬼餐廳」開張。圖／華泰名品城提供
華泰名品城「萬聖餓鬼餐廳」開張。圖／華泰名品城提供
打造應景的萬聖餓鬼餐廳讓民眾互動體驗拍照。圖／華泰名品城提供
打造應景的萬聖餓鬼餐廳讓民眾互動體驗拍照。圖／華泰名品城提供

餐廳 幽靈 華泰名品城

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