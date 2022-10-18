華泰名品城地獄級萌鬼新景點「萬聖餓鬼餐廳」開張

最愛玩美式氛圍造景的GLORIA OUTLETS華泰名品城，又有最新「地獄級萌鬼景點」，在一期廣場打造期間限定Drive In「萬聖餓鬼餐廳」，各式萌鬼出動，與民眾一起可愛搞怪。

GLORIA OUTLETS華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡表示，今年團隊不斷致力於品牌優化，成功吸引Tory Burch Outlet於9月首度登台，此品牌開幕半個月，隨即達成月營業目標，可見國人強勁的消費實力。另外，業績一路看俏的Loewe也在十月擴大店鋪面積，以更充裕的備貨量，準備迎接Q4旺季。

DRIVE IN「萬聖餓鬼餐廳」，餐廳外有幽靈駕駛的雪弗蘭重壓在醉漢木乃伊上，噴出現場斑斑血跡，展現黑色幽默。一旁的電話亭也變裝成暗黑蝙蝠色彩，打電話同時還有幾十隻圓形黑色球怪緊盯。