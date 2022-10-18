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強風豪雨台鐵2處傳災情 平溪線最快這時搶通

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
苗栗火車站東站外牆，今天凌晨3點左右脫落，站方緊急封鎖處理。記者范榮達／攝影
苗栗火車站東站外牆，今天凌晨3點左右脫落，站方緊急封鎖處理。記者范榮達／攝影

颱風尼莎於上周末掠過巴士海峽，雖未登陸但因東北季風共伴效應，為北部、東北部及東半部帶來劇烈降雨。鄰近平溪線的五分山及火燒寮測站，過去三天累計雨量都將近800毫米，豪雨沖刷也造成台鐵平溪線受損，台鐵工務段人員今晨巡視時發現有路基下陷現象，因此立即申請平溪線停駛，目前預估晚上6時能修復。

台鐵說明，今日凌晨宜蘭工務段巡查平溪線路線狀況，約在3時20分發現K2+020～090處有部分路基因豪大雨產生流失下陷現象，為維行車安全，申請平溪線停駛，目前已調集人員、機具、材料，搶修中 。台鐵局坦言，因現場大雨持續，搶修不易，預估晚上6時始能完成。

台鐵其他路線也傳災情，近日因強勁東北季風吹拂，苗栗車站東側外牆在今天凌晨3時許遭強風吹落部分牆面，所幸當時因清晨無人旅客經過，苗栗車站站方上午引導旅客由1樓月台臨時出口進出，避免接近危險區域。

台鐵說明，苗栗車站目前使用的站房是2013年啟用，被吹掀的外牆材質為石膏板及保麗龍夾板，掉落的部分大約150平方公尺，站方已請來吊車先將較危險的部分拆除。

平溪線沿途許多路段易崩塌，日前才因豪雨造成坍方，近日又因大雨造成路基下陷，目前搶修中，示意圖。記者游明煌／翻攝
平溪線沿途許多路段易崩塌，日前才因豪雨造成坍方，近日又因大雨造成路基下陷，目前搶修中，示意圖。記者游明煌／翻攝

台鐵 平溪

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