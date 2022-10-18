聽新聞
test
0:00 / 0:00
還沒完 水保局發布4縣市64條土石流黃色警戒
連日豪雨，氣象局預報今日雨勢趨緩，農委會水保局今解除全部土石流紅色警戒，調降黃色警戒為64條，分布在台北市、宜蘭市、基隆市、新北市等4縣11鄉34村。
根據水保局土石流防災資訊網顯示，這64條土石流黃色警戒，分布於台北市北投區湖田里，士林區溪山里，宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村，基隆市七堵區長安里、泰安里、長興里，暖暖區暖東里、碇內里、過港里。
另有新北市三芝區店子里、圓山里，雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區上天里、碩仁里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里，萬里區溪底里等，地方政府應進行疏散避難勸告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言