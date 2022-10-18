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還沒完 水保局發布4縣市64條土石流黃色警戒

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
連日豪雨，氣象局預報今日雨勢趨緩，農委會水保局今解除全部土石流紅色警戒，調降黃色警戒為64 條，分布在4縣11鄉34村。截圖自水保局土石流防災資訊網
連日豪雨，氣象局預報今日雨勢趨緩，農委會水保局今解除全部土石流紅色警戒，調降黃色警戒為64 條，分布在4縣11鄉34村。截圖自水保局土石流防災資訊網

連日豪雨，氣象局預報今日雨勢趨緩，農委會水保局今解除全部土石流紅色警戒，調降黃色警戒為64條，分布在台北市、宜蘭市、基隆市、新北市等4縣11鄉34村。

根據水保局土石流防災資訊網顯示，這64條土石流黃色警戒，分布於台北市北投區湖田里，士林區溪山里，宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村，基隆市七堵區長安里、泰安里、長興里，暖暖區暖東里、碇內里、過港里。

另有新北市三芝區店子里、圓山里，雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區上天里、碩仁里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里，萬里區溪底里等，地方政府應進行疏散避難勸告。

土石流 基隆

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