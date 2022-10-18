熱帶擾動發展中 周末恐又有颱風形成

受到尼莎颱風影響，上周開始大台北、東北部地區便雨勢不斷，天氣風險公司分析師歐宗學表示，目前尼莎颱風已經來到香港南方海面，將持續往西移動接近海南島及越南一帶，對台灣已無影響，下雨範圍、雨勢都明顯減小。歐宗學表示，目前在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，周末期間有機會通過台灣南方海面，但是否成颱以及影響範圍，都待觀察。

歐宗學表示，氣溫方面，由於東北季風帶來較涼冷空氣，昨天中午過後各地氣溫一路下滑，今天清晨最低溫出現在桃園楊梅僅有16.5度，北部、宜蘭等迎風面地區低溫大多在17度左右，市區則約18、19度，有明顯的涼意甚至會有些冷，白天高溫則因為偏多的雲量回升幅度有限，預估約20至22度，一整天的氣溫感受都比較涼冷，要注意穿著保暖。花東地區則為多雲或陰天，全天氣溫20至26度。

歐宗學表示，中南部等背風面地區天氣相對穩定許多，預估普遍都是多雲轉晴的天氣型態、平地降雨機率低，山區才有零星降雨機會，晨間氣溫也明顯偏低，大多在18至20度，白天高溫則可回升到26至29度，仍有明顯的日夜溫差，早出晚歸留意氣溫變化、適時調整穿搭。

歐宗學提醒，明天仍受東北季風影響，水氣有再減少趨勢，迎風面的陰雨範圍會比今天再縮小一些，基隆北海岸、宜花還是有比較高的降雨機率，桃園、新竹及台東逐漸撥雲見日，中南部地區晴到多雲天氣，各地區氣溫與今天相似。

至於周四到周五，隨著東北季風減弱，轉為高壓迴流偏東風環境，各地區氣溫逐漸回升，東北角到宜花等迎風面地區還是有局部短暫雨機率，其他地區天氣大致多雲到晴，中南部山區午後零星降雨。

歐宗學也提到，後續的天氣有較大變數，目前在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，周末期間有機會通過台灣南方海面，由於未來的發展強度、距離台灣有多近都還有很大的不確定性，是否會帶來水氣增多仍要觀察後續預報變化狀況。