29歲男腳跟縫合蹲下後爬不起來 醫師用3招改善

29歲吳姓男上班族因左腳跟割傷接受縫合手術，術後一個月仍十分腫脹，走路一拐一拐，連上下樓梯舉步維艱、蹲下後爬不起來，嚴重影響工作，就醫後在復健科以超音波導引解除沾黏、做完兩次PRP高濃度血小板血漿注射，同步復健及肌力訓練，半年後成功擺脫疾患。

台中烏日林新醫院復健科醫師王弼慧說，後腳跟割傷的表皮傷口雖然癒合，但若是處於發炎狀態，恐會導致患者持續不適及失能。患者描述病史，即高度懷疑是阿基里斯肌腱發炎受傷，經理學檢查發現，患者無法做出小腿往腳背靠近的足背屈，導致無法自然地蹲下，且蹲下後小腿及後腳跟十分緊繃，無法墊腳尖。隨後檢查出患者阿基里斯肌腱撕裂，並出現與淺層疤痕組織沾黏。

王弼慧指出，吳姓男子接受兩次PRP高濃度血小板血漿注射，並同時以超音波導引分離沾黏的肌腱與疤痕組織，2個月後就能自然蹲下，腳後跟再無不適，經復健及肌力訓練，半年後成功恢復墊腳尖。並且透過追蹤的超音波影像發現，原有的撕裂處纖維已經癒合。

王弼慧說明，阿基里斯腱連接著小腿肌肉及腳跟，以往阿基里斯腱部份撕裂，若保守治療效果有限，就必須開刀且復原漫長，現在有PRP注射，透過抽取患者的血液，離心出血小板中的生長因子，再注射至損傷發炎處，幫助促進細胞生長、刺激組織再生，快速緩解疼痛。