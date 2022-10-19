重拾自信亮白笑容！照顧口腔健康就要正確刷牙，首推「飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波牙刷」！

隨著疫情至今已長達三年，除了疫情趨緩以外，與病毒共存更是未來生活的方向。隨著政府態度日漸開放、疫情規範鬆綁，民眾也已開始恢復疫情前的社交生活，多了更多拿下口罩與人互動的機會。而你準備好帶著自信亮白的笑容回歸與朋友的聚會了嗎？根據調查，過去疫情期間有五成以上民眾中斷口腔健康檢查、洗牙，加上居家辦公、遠端上課，飲食沒節制、倒頭就睡沒刷牙，悄悄養出滿口牙菌斑，而牙菌斑就是造成齲齒和牙周病的罪魁禍首！

若沒正確清潔牙齒，小心口腔孳生牙菌斑，造成齲齒和牙周病。牙醫師建議，電動牙刷是居家口腔衛生的好工具。 圖／shutterstock和飛利浦提供

為了保護牙齒健康，打造亮白自信的笑容，先來認識牙菌斑如何危害我們的口腔健康。研究發現，1立方毫米牙菌斑至少含有2億個細菌。其細菌分泌的有毒酸性物質等，會侵蝕牙齒表層琺瑯質，造成齲齒，也就是俗稱的蛀牙；甚至破壞牙齦，讓原本穩固的牙齒，開始動搖掉落，形成牙周病。

另外，牙菌斑若未清除乾淨，也會累積形成牙結石，造成牙齦腫脹、發炎、流血，甚至牙齦萎縮、牙根外露、牙周病等問題，民眾千萬別輕忽牙齒保健！

挑選好的刷牙工具 居家也能輕鬆微洗牙護齒

過去疫情嚴峻期間無法頻繁回診保養牙齒，民眾要怎麼在解封之際趕快重拾健康亮白的牙齒呢？牙醫師建議，最重要的是牙齒清潔，如果能多花一點時間以及用正確的方式潔牙，可以有效避免延伸的口腔問題，如：齲齒跟牙周病。怎樣算是正確的潔牙方式？事實上，想把牙真正刷乾淨，需要清潔仔細、時間足夠、力道適中，但很少人能好好落實，這時候若有好的工具便能事半功倍。

想把牙刷乾淨，挑選優質的電動牙刷，便能事半功倍。 圖／飛利浦提供

想有效清潔牙齒 關鍵在「音波流體潔力」 幫你天天微洗牙

牙醫師建議，電動牙刷是居家口腔衛生的好工具。飛利浦Sonicare是第一支從牙醫師角度設計研發的音波牙刷，同時也是全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌*。

飛利浦Sonicare電動牙刷的專利音波震動技術，每分鐘震動31,000次，能溫和驅動水流，形成「音波流體潔力」，類似牙醫洗牙原理，清潔到一般手動牙刷或是旋轉式電動牙刷難以刷到的潔牙盲區，有效去除牙菌斑，深層清潔牙齒。

對一般人而言，如同天天享受微洗牙，而對於正在進行牙齒矯正、牙周病、牙齦脆弱敏感及注重牙齒美白者，因為牙齒難以清潔的死角更多、也需要更溫和有效的清潔方式，特別建議使用飛利浦Sonicare電動牙刷來進行清潔。

飛利浦Sonicare是全球牙醫第一推薦音波牙刷品牌*。「音波流體潔力」每分鐘震動31,000次，類似牙醫洗牙原理，有效去除牙菌斑，深層清潔牙齒。 圖／飛利浦提供

【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波電動牙刷】智能感應科技 X 5種模式，有效清除10倍牙菌斑、3天有感亮白、7倍護齦力

【飛利浦Sonicare DiamondClean Smart鑽石靚白智能音波震動牙刷】內建「智能感應科技」，搭配專屬潔牙APP，能感應3大潔牙指標，包括潔牙區域、潔牙動作、潔牙力道，即時給予刷牙建議，不用擔心哪裡沒刷到、姿勢不對、力道過大，輕鬆享受零死角的完美潔淨！

【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波震動牙刷】具備5大潔牙模式和專屬智能感應潔牙APP，能即時給予刷牙建議，搭配4款智能感應刷頭，享受零死角的完美潔淨。 圖／飛利浦提供

透過5種模式「清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔」，搭配4種智能感應刷頭「智能超效清潔、智能超效亮白、智能超效護齦、智能舌苔清潔」，以及3段強度調整，一次滿足所有潔牙需求。

根據實測結果，【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波震動牙刷】能有效清除10倍牙菌斑，同時提升7倍護齦力，更能去除5倍牙漬，3天刷出有感亮白*，宛如天天在家微洗牙。

【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波震動牙刷】有5種模式和3段強度調整，能清除10倍牙菌斑，提升7倍護齦力，去除5倍牙漬，3天刷出有感亮白*，宛如天天在家微洗牙。 圖／飛利浦提供

同系列也有簡配版的【DiamondClean鑽石靚白音波震動牙刷】擁有5種模式「清潔、亮白、拋光、牙齦保健、敏感」，特殊刷頭能提升44%牙菌斑清潔力，鑽石形狀刷毛能提升刷洗面，有效清除更多牙齒表面汙垢及牙菌斑，同時柔軟刷毛能提供穩固但溫和的潔牙效果。實測1週亮白2色階，更可達到有效清潔7倍牙菌斑、2週改善牙齦健康*。

圖／飛利浦提供

飛利浦Sonicare音波牙刷，使用前vs.使用後，以「音波流體潔力」有效去除牙菌斑和牙漬，深入清潔一般手動牙刷/旋轉式電動牙刷清不到的地方，預防蛀牙和牙結石，一週亮白2色階。 圖／牙醫師炫晨提供

此外，貼心的充電設計讓電動牙刷使用更方便，在家可以將電動牙刷放入專屬玻璃杯內輕鬆充電，還可以在刷牙後使用玻璃座漱口；出差旅行時，可以換上創新設計的旅行充電盒，透過USB接上電腦或插座充電，亮白潔牙不受環境限制更輕鬆。

除了刷牙後使用玻璃座漱口，還可放入專屬玻璃杯內充電。 圖／飛利浦提供

不讓牙菌斑破壞亮白自信笑容，選對牙刷也能輕鬆微洗牙，杜絕蛀牙和牙周病！

9/1-12/31期間，飛利浦Sonicare「美齒養成專案」送最多2年份8支刷頭

再趁2022飛利浦全台百貨週年慶，入手微洗牙神器最划算！

9/1起至12/31，活動期間於指定通路購買飛利浦Sonicare指定品項電動牙刷，即贈最多2年份8支刷頭。 圖／飛利浦提供

不僅送免費刷頭，2022全台飛利浦百貨專櫃週年慶已陸續開跑！指定商品滿額現折$400 ，還有多項好禮滿額贈送，買越多送越多！

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(活動型號與登錄送之贈送型號依照通路有所不同，贈品數量有限送完為止，詳請請洽飛利浦官網、客服、各大百貨專櫃、電商、3C量販、官方直購店)

文末保護文字：

*來自獨立市場研究公司，針對全球市場份額加總達72%的10個國家， 向1800多位牙科專業人士調查之結果。

*出自飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異