「尼莎」豪雨影響 8公路坍方中斷 搶通時間曝光

受到尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，北台灣傳出多處積淹水、土石流等災情。根據交通部公路總局統計，截至今天上午8時止，仍有8處公路因坍方遭阻斷，其中台七線沿線有7處，台八線一處，預計最慢將於11月7日前完成所有道路搶通。

公路總局表示，受到雨勢影響，桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日17時。

此外，桃園市復興區台7線51K(大曼路段)台7線54K(大曼路段)、宜蘭縣大同鄉台7線68.4K、69.5K(明池路段)等路段坍方阻斷，以及宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方，上述路段預計今天下午5時搶通。

公路總局表示，宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K(英士路段)大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行。至於花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K(關原至神木路段)便道路基流失，預計11月7日搶通。

公路總局也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。