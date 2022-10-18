快訊

熊好券2.0來了！柯文哲宣布下午登記6抽2 最高獲2000元

已逝前立委黃義交傳有憂鬱症，開朗的人也會得憂鬱症？陪伴者最忌說出這四個字

友人曝黃義交生前「最後簡訊」：早意會可能不同結局

榮獲醫療典範獎 大林慈濟失智症中心主任曹汶龍自詡老火車頭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（左），榮獲慈濟醫療典範獎。圖／取自曹汶龍臉書
75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（左），榮獲慈濟醫療典範獎。圖／取自曹汶龍臉書

75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，長期推動失智症照顧，他的人生故事，也在大愛劇場中重現。他帶領團隊走進了失智症家庭，了解第一線的需求，專業奉獻，日前榮獲慈濟醫療典範獎表揚肯定。

人稱「曹爸」的曹汶龍，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情感動網友，讚賞他是「現代老萊子」，去年老母親安祥辭世。

大愛劇場「你好，我是誰」，述說他照顧6個失智家庭的故事。出版社集結他照顧失智患者，甘苦談的新書「超越認知障礙，曹爸有方」，與大家分享多年照顧失智患者的經驗，協助失智症家屬在照顧路上不孤單。

曹汶龍國防醫學院醫學系，英國倫敦大學神經研究所研究員，曾任三軍總醫院神經科主任、花蓮慈濟神經內科主任、大林慈濟神經部主任。

榮獲醫療典範獎，他臉書分享獲獎感想說，2002年，大林慈濟醫院開業第3年，他從花蓮帶傅進華醫師來大林，重建神經科團隊。1年匯聚5位神經專科醫生。在這1年，他投入慈濟醫療志工行列，到大陸災區關懷鄉親。1年後，他又回花蓮慈濟，開始走入社區，關懷弱勢族群。2011年，他又舉家搬來大林，重新再建神經科團隊。

這同時，他開始關懷失智者及家屬的心理建設，得到醫院大力支持，他帶失智症照顧團隊走訪鄉里，建立10餘個社區失智關懷據點（記憶保養班）。走入了百餘家失智家庭，探索照顧方法。如今又結合法律專家一同關懷「全人、全家」的照護。

他說，火車從大林慈濟醫院開出，走向社區，走入家庭。這條路愈走愈深，愈走愈廣。形成一個大磁場，吸引更多善心專業人士的參與。他這個老火車頭，火力十足。帶著年輕人一同觀光，可命名「大林慈濟-失智觀光列車」。

75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（中），榮獲慈濟醫療典範獎。圖／取自曹汶龍臉書
75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（中），榮獲慈濟醫療典範獎。圖／取自曹汶龍臉書
75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（前排中），榮獲慈濟醫療典範獎。他形容，他這個老火車頭，火力十足。圖／取自曹汶龍臉書
75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（前排中），榮獲慈濟醫療典範獎。他形容，他這個老火車頭，火力十足。圖／取自曹汶龍臉書

失智症 慈濟 花蓮

延伸閱讀

瓊瑤「就醫做MRI」結果出爐：沒有失智也沒失憶

失智新制惹議 長照、醫療恐難兩全

民團籲暫緩失智分流新制 祝健芳：不要把自己想得太軟弱

嘉義縣綠營大林鎮長、議員競總今成立 展國嘉隊作戰氣勢

相關新聞

擎天崗3天雨量達1850毫米 北部今下探17度 明雨漸歇

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局18日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，...

「尼莎」豪雨影響 8公路坍方中斷 搶通時間曝光

受到尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，北台灣傳出多處積淹水、土石流等災情。根據交通部公路總局統計，截至今天上午8時止，仍有...

越南台商遠距醫療需求殷切 高醫南進展示精準智慧醫療

越南是台商在中國大陸之外最大海外投資地，約12萬名台商在南越生活。高雄醫學大學附設中和紀念醫院赴越南參加胡志明市會展中心...

榮獲醫療典範獎 大林慈濟失智症中心主任曹汶龍自詡老火車頭

75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，長期推動失智症照顧，他的人生故事，也在大愛劇場中重現。他帶領團隊走進了...

高鐵接糖鐵五分車竟叫好不叫座 鐵道迷評「瞻前顧後」

全國第一條嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站，8日通車首航後，假日載客率只有5成，平日更低，叫好不叫座；台灣鐵道研...

豪雨沖刷 台鐵平溪線軌道路基流失下陷1.5公尺 全線停駛

台鐵平溪線三貂嶺到菁桐間鐵道，因為路基流失，平溪線今天全線停駛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。