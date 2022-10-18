榮獲醫療典範獎 大林慈濟失智症中心主任曹汶龍自詡老火車頭
75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，長期推動失智症照顧，他的人生故事，也在大愛劇場中重現。他帶領團隊走進了失智症家庭，了解第一線的需求，專業奉獻，日前榮獲慈濟醫療典範獎表揚肯定。
人稱「曹爸」的曹汶龍，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情感動網友，讚賞他是「現代老萊子」，去年老母親安祥辭世。
大愛劇場「你好，我是誰」，述說他照顧6個失智家庭的故事。出版社集結他照顧失智患者，甘苦談的新書「超越認知障礙，曹爸有方」，與大家分享多年照顧失智患者的經驗，協助失智症家屬在照顧路上不孤單。
曹汶龍國防醫學院醫學系，英國倫敦大學神經研究所研究員，曾任三軍總醫院神經科主任、花蓮慈濟神經內科主任、大林慈濟神經部主任。
榮獲醫療典範獎，他臉書分享獲獎感想說，2002年，大林慈濟醫院開業第3年，他從花蓮帶傅進華醫師來大林，重建神經科團隊。1年匯聚5位神經專科醫生。在這1年，他投入慈濟醫療志工行列，到大陸災區關懷鄉親。1年後，他又回花蓮慈濟，開始走入社區，關懷弱勢族群。2011年，他又舉家搬來大林，重新再建神經科團隊。
這同時，他開始關懷失智者及家屬的心理建設，得到醫院大力支持，他帶失智症照顧團隊走訪鄉里，建立10餘個社區失智關懷據點（記憶保養班）。走入了百餘家失智家庭，探索照顧方法。如今又結合法律專家一同關懷「全人、全家」的照護。
他說，火車從大林慈濟醫院開出，走向社區，走入家庭。這條路愈走愈深，愈走愈廣。形成一個大磁場，吸引更多善心專業人士的參與。他這個老火車頭，火力十足。帶著年輕人一同觀光，可命名「大林慈濟-失智觀光列車」。
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