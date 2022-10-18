高鐵接糖鐵五分車竟叫好不叫座 鐵道迷評「瞻前顧後」

全國第一條嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站，8日通車首航後，假日載客率只有5成，平日更低，叫好不叫座；台灣鐵道研究工作者許乃懿再貼臉書說，整件事沒有詳盡規畫，實在不符合「前瞻」，反而像是「瞻前顧後」動彈不得；引發網友熱議。

許乃懿說，「感覺高鐵延伸案都在急就章下完成。我以為售票處會有常駐人員，結果不是，要等火車從蒜頭糖廠駛抵高鐵站，車上的導覽員才從車上走過來，開門售票。許多早點來的遊客，看不到有人售票，只好離開」。

他說，其一，當然，增加人力，就增加成本。或許有人說，可以找志工，可是有個大問題，如果來做志工，遊客都是很開心，當然做志工沒問題。可是，如果不斷要回答火車什麼時候有，為什麼不增加班次，就算是很客氣地詢問，被問多了也會煩。

還說，其二，國外志工可以開火車，可以做車長，可以售票，會修火車，會養護鐵路，台灣沒辦法，結果也無法增加班車，志工所能做的，受到限制非常大。其三，國外的保存或遺產鐵路，所有的活動、營運策略都是志工來策劃、訓練、執行。台灣也還沒進步到那種程度。

也有網友說，「不希望用太多政治權謀，過度介入軌道運輸專業性問題，惡性扭曲，產生無法收拾爛攤子！五分車規格接駁線如果糖鐵做不下去，高鐵是否需要承接這個五分車接駁車精緻化的任務？！」「照理說鐵路新路線開通、舊路線延駛，都要詳細評估需增加人力和車隊，不知那個環節出問題，讓蒜頭這條完全沒做這些就上路？」