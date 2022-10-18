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擎天崗3天雨量達1850毫米 北部今下探17度 明雨漸歇

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擎天崗3天雨量達1850毫米 北部今下探17度 明雨漸歇

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
15日至17日因「共伴效應」發威， 3天的最大累積雨量為台北擎天崗1850毫米。圖/氣象局提供
15日至17日因「共伴效應」發威， 3天的最大累積雨量為台北擎天崗1850毫米。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局18日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱尼莎」將繞過海南島南方海面，撲向越南北部。

吳德榮說，15日至17日因「共伴效應」發威， 3天的最大累積雨量為台北擎天崗1850毫米。今晨截至5時03分，北部平地最低氣溫已降至17度左右(桃園楊梅區16.5度、新北五股區17.1度、台北南港區17.3度、基隆七堵區17.3度)；其他各地區則為中部(台中外埔區)18.4度，南部(台南後壁區)19.8度，東部(宜蘭五結鄉)17.9度。 

吳德榮表示，根據最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今迎風面水氣仍多，北部、東半部仍有局部雨，中南部晴時多雲；北台濕冷，其他地區早晚涼冷。各地氣溫：北部17至21度，中部18至29度，南部20至32度，東部17至30度。 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至周五(19至21日)水氣減少，各地晴時多雲，東北部有局部短暫雨的機率；明日各地早晚仍偏涼微冷、周四、五氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。 

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周一(22至24日)有熱帶擾動已通過呂宋島，進入南海，有發展成颱的機率；水氣增多，北部、東半部轉為有雨的天氣。是否會產生「共伴效應」？若有會是多大？都還得再觀察，因為各國模式模擬有很大差異，隱含有較大的「不確定性」。

根據最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今迎風面水氣仍多，北部、東半部仍有局部雨。圖/資料照
根據最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今迎風面水氣仍多，北部、東半部仍有局部雨。圖/資料照

吳德榮 共伴效應 桃園

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