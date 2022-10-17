粉紅絲帶投影星宇航空A330neo機身 響應乳癌防治活動

星宇航空響應台灣雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治活動，以航機機身投影方式，接力全球亮燈串連。今(17)日於雅詩蘭黛集團粉紅絲帶慈善晚宴上正式公開點燈畫面，透過燈光投影的沈浸式展演，將粉紅燈光渲染整架星宇航空A330neo機身，並投影粉紅絲帶，讓航機彷彿翱翔在奇幻的粉色天空中。

星宇航空表示，明(18)日起，為期二週，星宇航空的空服員及機場運務人員也將親身參與，配戴粉紅絲帶與口罩，合力擴散粉紅力量，同時也將發送聯名款口罩（單片）予台北出發的旅客，期盼這份心意能喚醒大家對乳癌防治的關注，讓粉紅力量傳遞全球。

星宇航空表示，雅詩蘭黛集團承諾為迎向一個沒有乳癌的世界而努力，自1992年由Evelyn H. Lauder女士發起粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，即成為全球乳癌意識領導之聲。2022年更透過一系列的宣導活動，發出新的行動號召，將粉紅絲帶的觸角能在各個層面更加延伸，更加深耕，並配合全球雅詩蘭黛集團行動一起達成終結乳癌的使命。

星宇航空說，每年10月為世界乳癌防治月，各國都會挑選當地具指標、歷史性的建築，發出或投射粉紅色的燈光，象徵宣示乳癌防治的重要性，如：日本東京鐵塔、義大利古羅馬劇場、美國洛克斐勒大樓、英國倫敦眼摩天輪、台北101等，都曾響應點燈串連活動。