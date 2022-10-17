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環保署空水監測守護環境 今致贈典禮感謝幕後英雄

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署設立全國空氣品質監測站網及環境水質監測網，分別邁入第30年及第20年，今日舉辦致贈典禮。圖／環保署提供
環保署設立全國空氣品質監測站網及環境水質監測網，分別邁入第30年及第20年，今日舉辦致贈典禮。圖／環保署提供

環保署設立全國空氣品質監測站網及環境水質監測網，分別邁入第30年及第20年，今日舉辦致贈典禮感謝「幕後英雄」，包括長期致力於監測業務的基層人員及提供場地的公私場所，環保署說，關心天氣、空品、水質已逐漸融入國民日常生活，會與時俱進充實監測量能，守護台灣空、水環境的下一個30年與20年。

環保署長張子敬表示，環境品質監測是環保工作的基礎，透過監測可以了解環境品質現況，並作為規畫整治策略的參考及推動成效的評估。自76年環保署成立著手規畫天網計畫後，即系統性逐步建置全國空氣品質監測站網，目前由78座空品測站及14部空品監測車所架構的全國空氣監測網絡，可以迅速掌握全國空氣變化，生活上也讓民眾可即時查詢一般、工業、公園、背景及交通等空氣品質相關資訊。

環保署表示，全國空氣品質監測站有嚴謹維護管理，提供民眾精確的監測資訊，並導入AI智慧管理概念及建立測站智慧監控台，主動監控及通報相關服務，同步蒐整測站環境資訊流，並發展儀器診斷及預防保養系統。

水質監測方面，環保署表示，民國65年就推動全台河川監測工作，環保署自91年起承接統籌水質監測及數據品保作業，近20年來監測範圍涵蓋全台85條河川、51座水庫及463處地下水，每年產出逾9萬筆水質監測數據供外界參考。

環保署表示，能夠順利推動各項監測作業，其實是仰賴提供各測站設置場所的學校及機關、各水庫管理單位以及測站管理人員、維護人員、數據品保人員共同協力合作。

環保署 水質 空氣品質

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