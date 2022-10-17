擎天崗64小時累積雨量1700毫米 可能破1987年琳恩颱風紀錄

台北市災害防救辦公室表示，根據中央氣象局資料顯示，從10月15日凌晨零時至今天下午16時為止，台北市士林區擎天崗64小時累積雨量已達1700毫米，居各縣市累積雨量之冠。預料極可能打破1987年琳恩颱風的歷史紀錄。

北市府表示，經查過去資料，1987年的強烈颱風琳恩跟尼莎颱風路徑相似，當年從10月22日下午14時至10月27日上午8時的114小時內，曾在陽明山竹子湖創下累積雨量1897毫米的歷史紀錄。

至於此次尼莎颱風外圍環流和東北季風影響，北市士林區擎天崗在64小時即已達到1700毫米，由於目前中央氣象局仍持續發布陽明山區超大豪雨特報，預料極可能打破琳恩颱風的歷史紀錄。

北市府提醒，由於陽明山區土壤含水量已相當飽和，極易發生土石流、落石坍方等災情，台北市災害防救辦公室呼籲，民眾近期盡量不要到山區活動，居住在山區民眾，尤其是低窪和土石流警戒區域的民眾，要特別留意周邊環境變化。

琳恩颱風當年帶來的空前豪雨，讓大台北市處處飽受淹水之苦。圖／聯合報系資料照

琳恩颱風當年帶來的空前豪雨，讓大台北市處處飽受淹水之苦。圖／聯合報系資料照

琳恩颱風當年帶來的空前豪雨，讓大台北市處處飽受淹水之苦。圖／聯合報系資料照