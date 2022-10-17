失智新制惹議 長照、醫療恐難兩全

2050年失智症人數將飄升到80萬，衛福部祭出新制，卻引發爭議。立委吳玉琴17日邀及各界人士召開公聽會，醫師楊淵韓指出，衛福部新制為了擴大失智照護的範圍，反而犧牲許多失智家庭現有的資源。台灣失智症協會副祕書長陳筠靜則呼籲，政府應做好強化專業、資源銜接的配套措施，再讓新制上路。

衛福部日前公告啟動「失智個管新制」，從明年起，2到8級失智者完全歸由「長照A單位」負責，意味著失智症患者一旦使用長照服務（居家、日照、輔具、交通、喘息等），將不能同時獲得失智共照中心的服務（如照顧指導、就醫輔導、失智相關諮詢）。新法上路後，台灣超過31萬名失智家庭可用的照顧資源受到限縮，權益將大受影響。

預計80萬失智症病患

目前台灣有超過31萬名失智人口，預計到了2050年人數將快速增加到80萬人。失智症除了造成患者生活能力持續退化，照顧家庭也面臨複雜的照顧困境，亟需醫療、照護與社會資源等多方面的專業支持。

但專家指出，失智家庭在使用長照服務後，仍有持續性諮詢及服務的需求，新制卻與失智症實際需求背道而馳。陳筠靜就表示，失智者困境與需求逐漸增大，反而被限縮資源，其中「照顧失智者更需要特殊的專業」，診斷後的支持性資源相當重要，如大半數失智家庭都需要長照人員提供的照護建議與協助。

醫療資源與長照斷軌

對此，衛福部長照司司長祝建芳回應，失智症個管的新制度會針對收案對象進行分工，以強化失智症照護的資源分配，而有約4成的長照中心也有提供共照服務，加上對「長照A單位」的工作人員專業需求比較高，目標於2025年讓7成的失智症人口獲得診斷與服務。

高雄醫學大學神經科學研究中心中心主任楊淵韓說，大概6成失智患者對藥物治療沒有效果，但沒效的原因可能是癲癇等其他病因，需要臨床醫師的診斷與判斷，且濃度高低、藥物反應也需要醫師診斷追蹤，但如果只丟給A長照單位的個管，只會徒增長他們的壓力，強調「面對失智患者無法單單只靠長照」。

第一線的個案管理師陳淑玲也表示，新制上路，但因為長照個管不是醫療體系的一員，導致在醫療體系與失智照護資源銜接上有所落差，如取得病歷、身體狀況都有困難，直批「個案管理師的工作範圍、工作量都需要配套措施，而不是直接把燙手山芋丟到（A長照單位）個管師手上」。

銜接資源不漏接

陳筠靜呼籲，「政府應充實對失智照護的教育訓練」，長照A單位的工作人員需要更高的專業，應比照失智共照中心個管師的培訓需求。她表示，並應針對部分有照顧困難、高需求的個案，應採取「長照A單位」與「失智共照中心」共同管理模式。

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