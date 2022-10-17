民團籲暫緩失智分流新制 祝健芳:不要把自己想得太軟弱

衛福部先前預告2023年元旦起，將取消失智者「同時」使用長照A單位，及共照中心個管服務，新制將只能二選一，對失智家庭衝擊嚴重。今召開公聽會，超過40位失智共照中心、長照A單位、失智家庭代表疾呼衛福部暫緩新制上路，否則將造成失智症家庭、照護的崩潰。

衛福部2023年元旦起，將取消符合長照需求(CMS)等級2-8級之失智者共同獲得長照A單位，及失智共同照護中心個管服務，新制將只能二選一。「失智個案管理分流新制」下，使用長照服務，如居家服務、日間照顧、輔具及無障礙環境改善、交通接送服務、喘息服務等家庭，將不能獲得失智共同照護中心的服務如照顧技巧指導、就醫輔導、失智症相關諮詢等。

台灣失智症協會副秘書長陳筠靜表示，台灣目前有超過31萬失智人口，2050年預計將快速增至80萬人。罹患失智症，除了造成認知功能及生活能力持續退化，也常併發精神行為症狀(BPSD)並面臨安全風險，亟需醫療、照護、社會資源等多方面的專業支持，新制上路後逼迫失智家庭從中二選一，將衝擊台灣失智家庭權益。

陳筠靜指出，明年新制就要上路，但「充實A個管對於失智照護的教育訓練」、「訂定A個管的失智照護工作指引及轉介機制」、「擬定高需求個案採取A單位、失智共照中心共同管理模式」、「銜接個管系統資訊」等配套措施都尚未完備；失智共照中心也將面臨短時間無法維持服務量、補助資源減縮、專業人才流失、連續性服務斷鏈等重大損失。

長照司副司長吳希文表示，台灣目前仍有14萬8280位患者未使用到失智共照中心資源，其中9萬940人曾在附設共照中心的醫院就醫，5萬7340人於非附設共照中心醫院就醫，因此希望失智共照中心能夠擴大服務量能，以服務到更多個案。

個管師共同表示，目前A單位個管師平均一個人要負責最多150位個案，工作量相當龐大，需要的陪伴相當長久，中央沒有擬好配套，對A個管師來說都是相當大的負荷，不僅是失智症照護的專業訓練，還有工作量上恐無法負擔。

失智症權威、台大醫院失智症共照中心主任邱銘章表示，基層單位恐慌是因為新制強迫二選一之下如同「一刀兩斷」，中央應該讓共照中心與A個管之間有「回籠」路線，只要醫師評估個案需要共照服務就可以回去；失智又失能的高危個案，一定兩邊的資源都要使用，即使A個管準備好了，也應該留下這些路徑，大家執行起來才會寬鬆一些。

長照司司長祝健芳則表示，失智共照中心設立的定位，就是將社區中的失智症患者找出來，並且協助確診，因此116處的共照中心都是在醫療院所中，但共症中心不是提供醫療，而是中間的銜接平台，但因為在醫療院所中，所以實際執行上就有兼做的狀況出現，提供的服務遠超過長照司原先所設定的內容。

「A單位不要把自己講得那麼軟弱。」祝健芳表示，根據統計A個管手上已有2.6萬失智症個案，共照機構則有1.9萬，因此並不是A單位沒有能力處理，長照體系照顧機化中，A單位扮演相當重要的角色；失智共照中心中也有73家有同時承接A單位工作，之間能力落差不應該這麼大。

祝建芳強調，中央念茲在茲的是這9萬多名仍待接觸的個案，希望新制能夠主動去接觸，只要回診時徵得個案同意，轉到轄區內共照中心提供服務；但10月20日會再召開專家會議討論。