缺工！觀光從業人員轉作外送員 王國材：花3個月找回來

國境開放，但包括航空公司機場地勤人員、飛機維修人員等人力不足，立委陳素月擔心會影響航班準點率，交通部長王國材表示，因為疫情關係，不少觀光人員轉作Uber、Foodpanda外送員，目前已與勞動部進行媒合，要花3個月時間補回來。

立法院交通委員會今天進行交通部業務報告，同時邀請交通部長王國材就「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」進行專題報告。

陳素月表示，國境解封，根據網路平台調查，民眾最想做的事情就是旅遊，業者已反映，國境解封接國外旅遊團，已經滿單到明年三月，有報復性旅遊的趨勢，也看到民眾都往國外跑，隨著解封，未來國內旅遊如何留住國旅熱潮，如何招攬國外遊客來台旅遊需要規畫思考。

觀光局長張錫聰表示，開放出國觀光或旅客，是疫情常態化趨勢，過去兩年多開放國旅獨佔市場，過去也進行觀光的特色盤點，現在要轉換成接待國際旅客，同時國旅維持穩定，十月一日開始推出第二波補助，過渡期間需要觀察一下，後續國旅部分，會有很多行銷活動，包括各地方政府，結合當地觀光圈等進行行銷。

陳素月說，受到疫情影響，過去旅宿業者遊覽車業者大多都很艱困，現在解封，大部分民眾往外跑(出國)，要考慮如何留住民眾，隨著觀光產業復甦，朝拚觀光的目標；她提到，目前遇到兩大人力缺工問題，桃機不管是飛機維修人員或地勤人力都短缺，資料顯示，很多飛機維修人員被大幅挖角，長榮華航人力流失20%，桃勤5%，隨著邊境解封，觀光客出入出境，地勤服務人員涉及行李盤點，人力短缺會影響行李運送以及非基準點，近期看到倫敦機場的例子，就因為人力不足，行李大量堆置，也導致航班延遲。

王國材說，各地航空站地勤人員流失問題全世界皆然，要花三個月時間補回來，台灣約占10%多，華航長榮人也陸續找回來，交通部也與勞動部媒合工作，北中南東找人來，過去因為觀光人員轉型，也很多旅行業從業人員轉業做外送員。