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中年大叔眼皮卡卡看東西有陰影 原來是低眼壓性青光眼
高雄1名中年大叔最近眼皮「卡卡的」，看東西有陰影，外眼部查無病灶，醫師進一步檢查視神經與視野，發現竟是低眼壓型青光眼。醫師指「3高」等疾病是會讓眼球血液循環不良，損害視神經，是低眼壓型青光眼主因，平日看東西如果有揮之不去的陰影，一定要及早就醫。
收治患者的高雄市立民生醫院眼科主任陳昶齡說，門診常有病人主訴，看東西總感覺某個角落有陰影，但視力又沒有問題，「這種症狀，就需懷疑是否視野缺損」。
陳說，視野缺損的原因， 包括青光眼、眼中風（視網膜血管阻塞）、色素性視網膜退化症（俗稱夜盲症）、腦中風、腦部外傷以及腦腫瘤等。近年高血壓、高血脂和糖尿病等3高疾病很普遍，也年輕化，這類慢性病會造成眼球血液循環不良，形了低眼壓型青光眼，但不容易篩檢出。
「低眼壓型青光眼無聲無息發生，病人看似沒有症狀，但視神經功能一旦受損，是不可逆的」，陳昶齡說，視野缺損的臨床症狀並不明顯，很多病人視野缺損的範圍已不小了，但視力仍正常，提醒民眾，一旦視覺上感到有揮之不去的陰影，還是要及早至眼科作詳細檢查。
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