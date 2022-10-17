易飛網包機啟動 東京5日下殺萬元有找

2022 ITF台北國際旅展將在11月4日至7日在台北南港展覽館盛大登場，旅遊電商易飛網（2734）線上旅展明（18）日搶先開跑，將於首日鳴第一槍推出「One night in 日本」限時搶購活動，宣布包機啟動，針對日本熱門航點做包機行程特惠促銷，挑戰市場最低價，包含東京5天1夜8,888元起、沖繩4天1夜5,888元起，將價格下殺至疫情前水準，11月1日起天天有航班，且全月保證出發。

易飛網董事長周昀生表示，ITF台北國際旅展為易飛網2022年參加的第5場旅展，即便在國境尚未解封前，易飛網也對旅遊市場一直抱持樂觀的態度，現在國門重啟，更是加速推出全新團體及自由行旅遊商品，雖易飛網已為國境解封布局多時，仍須面對通膨及油價上漲的衝擊，因此透過與廉價航空公司合作包機，盡可能以較親民的價格，提供國人貼近疫情前的旅遊價格水準。

易飛網透過日本包機，祭出市場最低價遊日特惠促銷，10月18日上午10時18分於易飛網官網「One night in 日本」活動頁面準時開搶，東京5天1夜特惠8,888元起（未稅）、沖繩4天1夜最低5,888元起（未稅），含機上餐及20公斤托運行李，首航11月1日起，至11月30日止每天保證出發，且此行程滿足高CP值的「4免」特色，免萬元、免簽證、免隔離、免篩檢，解封遊日本超值又便利，限量搶購100名。

東南亞旅遊的部分，易飛網越南峴港包機亦將於12月啟動，針對有「東方夏威夷」美稱的中越峴港推4日遊行程，將帶旅客夜遊世界文化遺產會安古鎮、體驗放水燈許願、朝聖熱門打卡景點巨人之手及黃金橋，並入住五星海濱度假飯店，4天3夜線上旅展優惠價23,900元起。偏好自由行的小資族或背包客，易飛網也推出峴港機加酒4日自由行16,900元起，第二人優惠2,000元，並贈送當地網卡。