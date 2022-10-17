高鐵擬拉長營運時間上限增至280班次 今通過環差初審

高鐵預估民國128年每日旅客量達21萬人，目前常態性營運班次上限192班次可能不足，擬將總營運班次上限增至280班次，發車、收班時間也延長，但易增加沿線噪音及鳥擊機率，今天第二度環差初審，高鐵承諾提出防制噪音作為、落實全線鳥擊監測，環評委員決議通過，將進入環評大會審查。

高鐵前兩年尖峰日發車班次為環評核定量的86.5%，並未達到上限，但尖峰時段班次已達100%，雖然近年疫情影響，班次成長率、座位利用率下降，但高鐵評估疫情趨緩，需求率將回升，希望提高營運班次上限。

根據高鐵規畫，總營運班次擬從192班次增為280班次，增量超過45%，營運時間也拉長，目前清晨5時50分從左營站發車，深夜12時在端點站收班，將延長為清晨5時30分從端點站發車，隔天凌晨1時在端點站收班。

高鐵增班可能導致沿線噪音加劇，高鐵表示，目前監測敏感點位，僅苗栗縣羊寮崎有受噪音影響，未來增班願意與住戶協商改善方式，例如協助設置圍籬或安裝氣密窗等。

針對生態問題，高鐵說，鳥擊次數以嘉義至台南路段為最多，占調查地點全線33%，若增班通過，承諾6個月內在高鐵全線啟動為期一年的清晨鳥擊監測。

環評委員孫振義表示，增班最大影響為沿線居家噪音安寧，高鐵應針對噪音頻率導致的精神壓力做學術研究或調查，畢竟高鐵要長期經營，未來可能還有增班需求，建議斟酌納入相關研究以為未來佐證或學術參考。

環評委員朱信說，高鐵目前僅對陳情噪音民眾提供圍籬、氣密窗等措施，做法相對消極，若未來噪音大幅增加，就應落實更好的消音措施，包括設置消音牆等等，而非僅改善個體住戶情況。

此次高鐵營運班次增量超過45%，根據環評施行細則，計畫產能、規模擴增或路線延伸10%以上就要重辦環評。閉門會議上，環評委員一度討論高鐵增班環差案是否有重辦環評的空間，但環保署解釋，交通案件通常以路線延伸長度是否超過10%來審視，工廠才會看產能、產量是否增加10%，因此本案可適用環差程序。

為求審慎，環評委員結論仍附帶建議，環保署對於開發行為營運規模增量達10%以上，納入重辦環評法規修正考量。

此外，環評委員也要求，高鐵應提出具體防制噪音、振動措施及環境監測計畫，補充鳥擊全線監測規畫，評估收集動物屍體送專家學者鑑別撞擊物種的可行性，建議通過環評初審，將送環評大會審查。