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慢性骨髓白血病難發覺 口服標靶藥能緩解

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台大醫院血液腫瘤醫師侯信安（右）介紹，治療慢性骨髓性白血病的標靶口服藥。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台大醫院血液腫瘤醫師侯信安（右）介紹，治療慢性骨髓性白血病的標靶口服藥。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

十年來，確診血癌的人數增加了約43%，其中慢性骨髓白血症初期症狀不明顯，難以發覺。花蓮慈濟醫院醫師李啟誠17日於記者會指出，慢性骨髓性白血病沒有接受治療，五年內的死亡風險增加10.1%。台大醫院血液腫瘤醫師侯信安說，病患只要規律服用最新的標靶口服藥，緩解率達9成以上，5年存活率接近九成，且該藥物有健保給付。

治療只要口服就好

李啟誠指出，白血病人數近十年來不斷增加，10年來增加43%，好發於40到60歲的男性。他表示，血癌根據白血球異常增生的狀況不同，又有骨髓性或淋巴性、急性或慢性的分類，其中慢性骨髓性白血病的患者持續增加，4年來人數增加1.5倍，且初期症狀更難以察覺。

他說，如果慢性骨髓性白血病沒有接受治療，五年內的死亡風險增加10.1%。李啟誠說，過去治療方式從干擾素、到骨髓移植，進化到第一代標靶藥物與第二代標靶藥物，能更有效治療該病症。

已用藥治療10年左右的病友黃先生表示，想到治療癌症就只會想到化療與嚴重的副作用，如掉頭髮、嘔吐等，但口服標靶藥物不只能抑制血癌症狀，且副作用僅有頭痛、噁心等較輕微的反應，不僅能正常生活，更能好好當4個小孩的父親。

100%健保給付

侯信安表示，第二代標靶藥物是透過分子反應，阻斷癌症基因的活性，進一步抑制癌化白血球的增生。根據研究顯示，目前口服標靶藥物可使疾病緩解率達9成以上，5年存活率接近9成。他強調，如果病患持續治療，在醫師的評估下，甚至有5到6成的病患能停止使用藥物。

他表示，目前該藥物有健保給付，但病患一定要遵循「規律用藥，持續治療」的關鍵，就有一名病患就因為自行停止用藥，不僅療效反應變差，身體也出現抗藥性，被迫尋找另外一種標靶藥物進行治療。

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