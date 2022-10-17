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女大生髖關節骨壞死難入睡 醫用微創手術助她脫離疼痛
１名20歲女大學生，因車禍造成左側骨盆粉碎性骨折以及髖關節脫臼，急救後雖讓骨盆骨折復位固定，卻又發現髖關節產生創傷後股骨頭壞死及關節炎。所幸經醫師進行微創髖關節手術，女大學生手術當天已可下床，隔天開始踩腳踏車，2周後走路已不需要拐杖。
大里仁愛醫院關節重建骨科醫師黃贊文說，女大學生門診時乘坐輪椅，左下肢明顯變短，且左側的髖關節肌肉萎縮，在家裡還跌倒好幾次。病情嚴重到一動就痛得表情猙獰，唯一要求是可以安安穩穩好好睡個覺就好。
因為車禍造成的骨盆粉碎性骨折，X光片呈現的是密密麻麻的鋼板和鋼釘，左側的股骨頭還有創傷後骨壞死。在安排微創人工髖關節置換手術後，女大學生的兩隻腳不僅恢復成一樣長，還有了活動自如又不痛的髖關節。手術當天就馬上開始下床活動，開心的在病房走來走去，也終於可以好好睡個覺。
他說，車禍跟從高處墜落是骨盆骨折的兩大原因，主要發生在20至40歲的年輕人。而骨盆骨折後發生股骨頭壞死和創傷性關節炎的比率有30至40%，患者在鬼門關前走一回後，往往還得因為髖關節疼痛再折磨一段時間。針對骨盆骨折後發生股骨頭壞死和創傷性關節炎，人工髖關節置換手術是目前主要治療的方法。
黃贊文說，骨盆骨折術後，常常會有嚴重的骨頭變形和骨頭缺損，還有關節沾黏和肌肉萎縮等問題。此外，在置換人工關節時，先前固定骨折的鋼釘和鋼板也造成手術的困難，因此手術的難度不低。手術後，患者需要盡早下床活動，以及接受漫長的肌力訓練。民眾應徵詢骨科醫師，提供最適切的治療，才能回歸正常生活軌道中。
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