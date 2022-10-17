臺中特色公托倍增 友善育兒幸福加分

「公托」為公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，主要照顧0至2歲幼兒，作為兒童銜接到幼兒園的前哨站，此階段無論在生理、心智發展或安全感建立上，都是成長的重要關鍵，亟需細心照顧。

臺中市政府積極推動「公托公幼倍增」計畫，截至111年10月中，已開辦26間公設民營托嬰中心及社區公共托育家園。 (圖／臺中市政府提供)

想要讓家裡的小寶貝在溫暖呵護下長大，又要能夠同時兼顧事業及家庭，相信這是很多父母心中最大的期待與課題，臺中市政府積極推動「公托公幼倍增」計畫，為學齡前兒童打造優質、平價的托育環境，截至111年10月中，已開辦26間公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，其中公設民營托嬰中心計16間，社區公共托育家園計10間，總收托人數為620名嬰幼兒，其中有8間為今年度新開辦公托，包含4間公設民營托嬰中心及4間社區公共托育家園，分別設置於太平、北區、霧峰、烏日、北屯、大甲、東區、清水，不僅多140名嬰幼兒能獲得照顧，每間公托還各具特色。

太平育賢社區公共托育家園就設立於育賢1期好宅(社會住宅)內，社區還有非營利幼兒園、身障小作所、日照中心及社會福利站，擁有完整社會福利資源，環境舒適明亮。家園不但依法規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，更採開放式空間設計，提供各類型學習刺激，同樣採開放式設計的北區立人國中托嬰中心則規劃彩繪牆，提供幼兒自由繪畫空間，場地也鄰近長青服務中心，社區社福資源健全。

北區立人國中托嬰中心彩繪牆，提供幼兒自由繪畫空間，刺激學習發展。 (圖／臺中市政府提供)

散步在充滿書香繚繞、優雅的校園環境中，緩緩走進霧峰國中托嬰中心，大寶貝們可以悠遊在閱讀區享受閱讀的樂趣，坐在舒服的小沙發上看著自己的小書；小寶貝們聽著托育人員說故事，在溫馨的情境中，跟著老師沉浸在故事的世界裡，這樣的畫面，是這裡的日常。位於溪南活動中心三樓的烏日東園社區公共托育家園，則呈現另一種風貌，周圍滿佈農田帶來的稻香及蟲鳴鳥叫，為家園點綴田園風情，多樣的書籍及教玩具，滿足孩子多元探索需求，豐富的活動也助益著孩子的適齡適性發展。

托育人員時時刻刻提供我們的大寶貝小寶貝全方面的照顧。 (圖／臺中市政府提供)

4.6公頃大的北屯公園旁，是北屯平昌社區公共托育家園，為能善用周遭資源，家園特別購置一次能載4名嬰幼兒的大型推車，每天帶著嬰幼兒漫步於公園內，用小小的眼睛，認識大大的世界。

身為大甲第一座公托，大甲龍泉托嬰中心的特色比起前面5間可謂不遑多讓，依嬰幼兒安全及發展考量所細心挑選的教玩具及設施設備，例如烏龜攀爬組、黑白益智地墊等，豐富了嬰幼兒多元體驗、五感學習及視覺發展刺激，圓弧設計的課桌椅，則保障了孩子的安全。

優質托育空間，可豐富嬰幼兒多元體驗、五感學習並刺激視覺發展。 (圖／臺中市政府提供)

除了特色公托外，臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園月費皆僅7,000元，為六都最低，市府盼能使家長在托育上安心少負擔，打造友善育兒城市。

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