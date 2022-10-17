快訊

桃園男「神仙縱走」失聯3天找到遺體 垂直墜谷150公尺亡

過度加工食品成風潮 重傷民眾健康

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
「超加工食品」指的是，除了鹽、糖及油等調味料之外，還加入如香料、人造色素或穩定劑等其他烹飪物質的食材。（網路截圖）
「超加工食品」指的是，除了鹽、糖及油等調味料之外，還加入如香料、人造色素或穩定劑等其他烹飪物質的食材。（網路截圖）

民眾生活型態愈來愈匆忙，餐餐外食更攝取不少「超加工食品」（ultra-processed food，又簡稱UPF），導致罹患心血管疾病失智的風險遽增。另外，出於健康、環保等因素，茹素飲食也蔚為風潮，可惜許多素食加工食品中也存在大量的添加劑。

「超加工食品」指的是，除了鹽、糖及油等調味料之外，還加入如香料、人造色素或穩定劑等其他烹飪物質的食材，常見的超加工食品包括碳酸飲料、加工肉品與塗抹醬等都食物，都是超加工食品的一種。

提高罹癌風險

衛報》報導，根據研究指出，民眾食用超加工食品所攝取的熱量，比起其他食物高上50%左右，除了與過度肥胖有關之外，還會加劇罹患心血管疾病、失智等風險。

國王學院流行病學專家史佩脫克指出，超加工食品的處理過程破壞了食材本身的細胞結構，讓身體能夠異常迅速的吸收，直呼「（超加工食品）就是過度營養的糊狀物」。

專家指出，攝取超加工食品者會增加58%心血管疾病，及52%會因缺血性心臟病死亡風險。最新的研究進一步指出，1990年後出生的民眾罹患癌症的機率比他們的父母高上不少，其中跟超加工食物脫不了關係。

素食也加工

國王學院營養學專家貝莉則說，儘管已有許多研究與實驗證明超加工食品對人體有害，但此類食品已經是隨處可見，民眾也都習以為常這些食品的味道。

衛報》報導，近年來，茹素風潮打著「健康」口號而興起，但其中也有不少超加工食品。貝莉舉例說，茹素者常將燕麥奶視為牛奶的替代品，但燕麥奶其實已經破壞了燕麥原本的結構，還添加了一大堆化學添加劑。

目前仍不存在超加工食品的警示標誌，導致民眾可能在飲食時，根本沒有發現到這些東西有許多添加劑。貝莉表示，「飲食習慣不可能一夜之間改變」，宣導飲食健康、烹飪的重要性，才能讓民眾吃得更健康。

【更多精采內容，詳見

心血管疾病 失智

延伸閱讀

影／憾！高雄男騎機車找失智妻 跌落田溝身亡畫面曝光

市議員化身妙主廚 最強母雞北上相挺

通膨吃掉薪資！ 前八月薪資負成長

網紅掀「後悔生小孩」論戰 柯佳嬿也發話：把自己過好

相關新聞

突雙眼疼痛與視力模糊 就醫發現「膜內皮細胞失養症」

一名65歲的洪先生平時好動，近日卻因雙眼疼痛、視力模糊，連走路都有困難，就醫後才發現患者有先天性「角膜內皮細胞失養症」。...

衝國旅 推「首次購置自助式入住櫃檯」最高可補15萬

邊境解封，交通部規劃疫後觀光產業復甦「新常態旅遊三箭」，包括新服務、新產品、新戰略，達成提振國旅品質、布局衝刺國際的目標...

高鐵擬拉長營運時間上限增至280班次 今通過環差初審

高鐵預估民國128年每日旅客量達21萬人，目前常態性營運班次上限192班次可能不足，擬將總營運班次上限增至280班次，發...

慢性骨髓白血病難發覺 口服標靶藥能緩解

十年來，確診血癌的人數增加了約43%，其中慢性骨髓白血症初期症狀不明顯，難以發覺。花蓮慈濟醫院醫師李啟誠17日於記者會指出，慢性骨髓性白血病沒有接受治療，五年內的死亡風險增加10.1%。台大醫院血液腫瘤醫師侯信安說，病患只要規律服用最新的標靶口服藥，緩解率達9成以上，5年存活率接近九成，且該藥物有健...

女大生髖關節骨壞死難入睡 醫用微創手術助她脫離疼痛

１名20歲女大學生，因車禍造成左側骨盆粉碎性骨折以及髖關節脫臼，急救後雖讓骨盆骨折復位固定，卻又發現髖關節產生創傷後股骨...

機場捷運延伸老街溪站年底通車跳票？交長說明原因

機場捷運延伸到中壢火車站將於2029年7月完工，其中A22站老街溪站原定今年底通車。但，國民黨立委魯明哲今（17）日在立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。