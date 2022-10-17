過度加工食品成風潮 重傷民眾健康
民眾生活型態愈來愈匆忙，餐餐外食更攝取不少「超加工食品」（ultra-processed food，又簡稱UPF），導致罹患心血管疾病或失智的風險遽增。另外，出於健康、環保等因素，茹素飲食也蔚為風潮，可惜許多素食加工食品中也存在大量的添加劑。
「超加工食品」指的是，除了鹽、糖及油等調味料之外，還加入如香料、人造色素或穩定劑等其他烹飪物質的食材，常見的超加工食品包括碳酸飲料、加工肉品與塗抹醬等都食物，都是超加工食品的一種。
提高罹癌風險
《衛報》報導，根據研究指出，民眾食用超加工食品所攝取的熱量，比起其他食物高上50%左右，除了與過度肥胖有關之外，還會加劇罹患心血管疾病、失智等風險。
國王學院流行病學專家史佩脫克指出，超加工食品的處理過程破壞了食材本身的細胞結構，讓身體能夠異常迅速的吸收，直呼「（超加工食品）就是過度營養的糊狀物」。
專家指出，攝取超加工食品者會增加58%心血管疾病，及52%會因缺血性心臟病死亡風險。最新的研究進一步指出，1990年後出生的民眾罹患癌症的機率比他們的父母高上不少，其中跟超加工食物脫不了關係。
素食也加工
國王學院營養學專家貝莉則說，儘管已有許多研究與實驗證明超加工食品對人體有害，但此類食品已經是隨處可見，民眾也都習以為常這些食品的味道。
《衛報》報導，近年來，茹素風潮打著「健康」口號而興起，但其中也有不少超加工食品。貝莉舉例說，茹素者常將燕麥奶視為牛奶的替代品，但燕麥奶其實已經破壞了燕麥原本的結構，還添加了一大堆化學添加劑。
目前仍不存在超加工食品的警示標誌，導致民眾可能在飲食時，根本沒有發現到這些東西有許多添加劑。貝莉表示，「飲食習慣不可能一夜之間改變」，宣導飲食健康、烹飪的重要性，才能讓民眾吃得更健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言