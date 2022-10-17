過度加工食品成風潮 重傷民眾健康

民眾生活型態愈來愈匆忙，餐餐外食更攝取不少「超加工食品」（ultra-processed food，又簡稱UPF），導致罹患心血管疾病或失智的風險遽增。另外，出於健康、環保等因素，茹素飲食也蔚為風潮，可惜許多素食加工食品中也存在大量的添加劑。

「超加工食品」指的是，除了鹽、糖及油等調味料之外，還加入如香料、人造色素或穩定劑等其他烹飪物質的食材，常見的超加工食品包括碳酸飲料、加工肉品與塗抹醬等都食物，都是超加工食品的一種。

提高罹癌風險

《衛報》報導，根據研究指出，民眾食用超加工食品所攝取的熱量，比起其他食物高上50%左右，除了與過度肥胖有關之外，還會加劇罹患心血管疾病、失智等風險。

國王學院流行病學專家史佩脫克指出，超加工食品的處理過程破壞了食材本身的細胞結構，讓身體能夠異常迅速的吸收，直呼「（超加工食品）就是過度營養的糊狀物」。

專家指出，攝取超加工食品者會增加58%心血管疾病，及52%會因缺血性心臟病死亡風險。最新的研究進一步指出，1990年後出生的民眾罹患癌症的機率比他們的父母高上不少，其中跟超加工食物脫不了關係。

素食也加工

國王學院營養學專家貝莉則說，儘管已有許多研究與實驗證明超加工食品對人體有害，但此類食品已經是隨處可見，民眾也都習以為常這些食品的味道。

《衛報》報導，近年來，茹素風潮打著「健康」口號而興起，但其中也有不少超加工食品。貝莉舉例說，茹素者常將燕麥奶視為牛奶的替代品，但燕麥奶其實已經破壞了燕麥原本的結構，還添加了一大堆化學添加劑。

目前仍不存在超加工食品的警示標誌，導致民眾可能在飲食時，根本沒有發現到這些東西有許多添加劑。貝莉表示，「飲食習慣不可能一夜之間改變」，宣導飲食健康、烹飪的重要性，才能讓民眾吃得更健康。

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