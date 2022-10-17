快訊

桃園男「神仙縱走」失聯3天找到遺體 垂直墜谷150公尺亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中慈濟醫院搶救確診產婦 搶救母子大作戰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院團隊在急診室為急產的確診孕婦接生。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院團隊在急診室為急產的確診孕婦接生。圖／台中慈濟醫院提供

一名破水孕婦確診時在急診隔離室緊急接生、出生嬰兒沒有哭聲且四肢癱軟動員搶救，台中慈濟醫院醫護人員前天搶救母子大作戰整晚，產婦目前收治在專責病房，嬰兒已穩定，快篩陰性。

26歲鄭姓孕婦頭胎產檢在另家醫院，產前發現夫妻感染新冠肺炎，被指示直接到台中慈濟醫院，當時醫院兒科加護病房與兒科中重度病房都滿床、多位護理人員確診，人力早已嚴重不足。

台中慈濟醫院團隊同步緊急反應給中區指揮單位，並確認產婦的核酸檢驗CT值只有10.9，傳染力極高，基於救命為先的使命感，急診啟動緊急處理機制，直接協調婦產科、兒科醫師、產房與嬰兒室護理師各一人全副防疫裝備在急診隔離室接生。

原以為緊急機制奏效的醫護團隊，30分鐘接生完成後，新生兒出生後沒有哭聲且四肢癱軟，一度啟動新生兒急救先穩定狀況，團隊更同時由兒科主任與兒科加護病房主任協調加床；護理部周六當天包含確診同仁在內有38人無法上班，已經超出兩個病房正常運作人力；加上兒科照顧與一般病人不同，調度更是捉襟見肘。

小兒科醫師李宇正指出，很多人以為加床就可以，其實最重要的是護理人力；護理部督導曾萌絹說，必須四處調度具備兒科照護能力的護理人員，對新生兒才是最安全的，最後連值班護理長也直接調度下去。

團隊努力奏效，新生兒新冠肺炎快篩為陰性，轉送兒科加護病房，由兒科團隊接手持續處理呼吸與肌張力不佳，團隊忙一整晚到周日凌晨才讓嬰兒穩定下來。

產婦目前收治在專責病房，還不能跟新生兒見面，新冠症狀也讓新手媽媽十分虛弱，李宇正醫師說，通常防疫人員常只考慮專責病房有病床，留給產婦病床，卻忘了新生兒科或小兒加護病房有無照顧病床，如果沒有預留又碰上嬰兒出生狀況不穩定會很危險，建議醫療量能調配必須同步考慮染疫產婦的新生兒病房需求。

新冠肺炎

延伸閱讀

女遊日本卻因喝咖啡進加護病房 返愛爾蘭代價大

2歲童發燒竟是因同時染「3種病毒」 兒科醫警告：這幾年都可能發生

孕婦防產後大出血 台大醫院攜小黃縮短送血路

公費清冠一號增3風險因子+產婦產後適用 羅一鈞證實

相關新聞

突雙眼疼痛與視力模糊 就醫發現「膜內皮細胞失養症」

一名65歲的洪先生平時好動，近日卻因雙眼疼痛、視力模糊，連走路都有困難，就醫後才發現患者有先天性「角膜內皮細胞失養症」。...

衝國旅 推「首次購置自助式入住櫃檯」最高可補15萬

邊境解封，交通部規劃疫後觀光產業復甦「新常態旅遊三箭」，包括新服務、新產品、新戰略，達成提振國旅品質、布局衝刺國際的目標...

高鐵擬拉長營運時間上限增至280班次 今通過環差初審

高鐵預估民國128年每日旅客量達21萬人，目前常態性營運班次上限192班次可能不足，擬將總營運班次上限增至280班次，發...

慢性骨髓白血病難發覺 口服標靶藥能緩解

十年來，確診血癌的人數增加了約43%，其中慢性骨髓白血症初期症狀不明顯，難以發覺。花蓮慈濟醫院醫師李啟誠17日於記者會指出，慢性骨髓性白血病沒有接受治療，五年內的死亡風險增加10.1%。台大醫院血液腫瘤醫師侯信安說，病患只要規律服用最新的標靶口服藥，緩解率達9成以上，5年存活率接近九成，且該藥物有健...

女大生髖關節骨壞死難入睡 醫用微創手術助她脫離疼痛

１名20歲女大學生，因車禍造成左側骨盆粉碎性骨折以及髖關節脫臼，急救後雖讓骨盆骨折復位固定，卻又發現髖關節產生創傷後股骨...

機場捷運延伸老街溪站年底通車跳票？交長說明原因

機場捷運延伸到中壢火車站將於2029年7月完工，其中A22站老街溪站原定今年底通車。但，國民黨立委魯明哲今（17）日在立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。