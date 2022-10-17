台中慈濟醫院搶救確診產婦 搶救母子大作戰

一名破水孕婦確診時在急診隔離室緊急接生、出生嬰兒沒有哭聲且四肢癱軟動員搶救，台中慈濟醫院醫護人員前天搶救母子大作戰整晚，產婦目前收治在專責病房，嬰兒已穩定，快篩陰性。

26歲鄭姓孕婦頭胎產檢在另家醫院，產前發現夫妻感染新冠肺炎，被指示直接到台中慈濟醫院，當時醫院兒科加護病房與兒科中重度病房都滿床、多位護理人員確診，人力早已嚴重不足。

台中慈濟醫院團隊同步緊急反應給中區指揮單位，並確認產婦的核酸檢驗CT值只有10.9，傳染力極高，基於救命為先的使命感，急診啟動緊急處理機制，直接協調婦產科、兒科醫師、產房與嬰兒室護理師各一人全副防疫裝備在急診隔離室接生。

原以為緊急機制奏效的醫護團隊，30分鐘接生完成後，新生兒出生後沒有哭聲且四肢癱軟，一度啟動新生兒急救先穩定狀況，團隊更同時由兒科主任與兒科加護病房主任協調加床；護理部周六當天包含確診同仁在內有38人無法上班，已經超出兩個病房正常運作人力；加上兒科照顧與一般病人不同，調度更是捉襟見肘。

小兒科醫師李宇正指出，很多人以為加床就可以，其實最重要的是護理人力；護理部督導曾萌絹說，必須四處調度具備兒科照護能力的護理人員，對新生兒才是最安全的，最後連值班護理長也直接調度下去。

團隊努力奏效，新生兒新冠肺炎快篩為陰性，轉送兒科加護病房，由兒科團隊接手持續處理呼吸與肌張力不佳，團隊忙一整晚到周日凌晨才讓嬰兒穩定下來。

產婦目前收治在專責病房，還不能跟新生兒見面，新冠症狀也讓新手媽媽十分虛弱，李宇正醫師說，通常防疫人員常只考慮專責病房有病床，留給產婦病床，卻忘了新生兒科或小兒加護病房有無照顧病床，如果沒有預留又碰上嬰兒出生狀況不穩定會很危險，建議醫療量能調配必須同步考慮染疫產婦的新生兒病房需求。