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突雙眼疼痛與視力模糊 就醫發現「膜內皮細胞失養症」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院眼科醫師沈姵妤。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院眼科醫師沈姵妤。圖／台北慈濟醫院提供

一名65歲的洪先生平時好動，近日卻因雙眼疼痛、視力模糊，連走路都有困難，就醫後才發現患者有先天性「角膜內皮細胞失養症」。台北慈濟醫院眼科醫師沈姵妤表示，該情況需接受眼角膜移植，在角膜分層移植手術後，已經重見光明，術後追蹤雙眼也都無異狀。

北慈說明，「角膜內皮細胞失養症」導致角膜水腫以致於角膜透明度不佳，可透過裂隙燈、角膜厚度分析儀、角膜內皮細胞分析儀檢查角膜功能是否正常，倘若不治療視力會逐漸模糊，所以需要接受角膜移植才能恢復視力。

沈姵妤利用自動刨刀「內皮間質分層」後，再將內皮細胞瓣植入洪先生的眼內，完成分層移植手術，待恢復得差不多再做另一眼移植；術後持續追蹤，雙眼皆無異狀，從無法進行日常生活如今洪先生現已恢復視力，能自我照顧正常生活。

沈姵妤指出，由於洪先生僅角膜內皮細胞無法再生，並非整層眼角膜受損，因此只需接受眼角膜內皮分層移植手術，捐贈者的前層角膜仍可保留於眼組織庫後續移植給其他病患，嘉惠更多角膜受損的病患。

北慈指出，角膜分層移植屬於高難度的手術，需歷時1至2小時，要有極大耐心及技巧；比起全層角膜移植，「角膜分層移植」傷口較小，可減少感染率，角膜散光，更能減少排斥的機率。沈姵妤也說，一年內成功率為95%以上，術後要持續回診追蹤，避免排斥情況才能達到有效的治療。

先天性角膜內皮細胞失養症，通常較少在兒童或青壯年時期發病，而是在中壯年後才漸漸出現視力減退、光暈感及疼痛等症狀，好發率約3.3到9.2%，且多為女性。

另外，後天也有可能因角膜外傷受損造成內皮細胞數下降。沈姵妤說明，最常的原因包含外傷及眼內的手術，其中最常見的就是白內障手術。因此術前須仔細評估角膜內皮細胞的狀態，再進行任何眼內手術，避免後天的角膜受損而必須移植。

角膜因內皮細胞損傷造成的角膜水腫及混濁。圖／台北慈濟醫院提供
角膜因內皮細胞損傷造成的角膜水腫及混濁。圖／台北慈濟醫院提供
角膜內皮移植後可見角膜恢復清澈並透明。圖／台北慈濟醫院提供
角膜內皮移植後可見角膜恢復清澈並透明。圖／台北慈濟醫院提供

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