衝國旅 推「首次購置自助式入住櫃檯」最高可補15萬

邊境解封，交通部規劃疫後觀光產業復甦「新常態旅遊三箭」，包括新服務、新產品、新戰略，達成提振國旅品質、布局衝刺國際的目標；其中除了之前的悠遊國旅補助外，新增補助項目為「首次購置自助式入住櫃檯」，最高可以補助15萬元。

立法院交通委員會今天進行交通部業務報告，同時邀請交通部長王國材就「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」進行專題報告。

觀光局長張錫聰表示，為鼓勵旅宿業導入數位經營管理系統，新增補助「首次購置自助式入住櫃檯」最高可以補助15萬元；而「新服務」分成4方向，分別有數位轉型、人才培訓、旅宿業品牌化、綠色旅遊認證。

張錫聰說，觀光會加強新興遊憩（如露營等）活動管理，推廣樂齡旅遊；活動面則是以「觀光Plus」加值概念並推動台灣好湯、仲夏旅遊節等標竿活動。

他表示，7月中啟動的悠遊國旅補助方案預估可帶動約722萬人次出遊、創造觀光效益達314億元。

交通部表示，觀光局從111年7月15日至12月15日期間啟動新一波「悠遊國旅補助計畫」，截至111年9月底止，團體旅遊部分，計有2479家旅行社提出3萬2063團之補助申請，參團人數57萬3296人，申請補助金額9億602萬元。

而自由行旅客住宿部分，已於9月8日結束活動，已有9850家業者通過報名，已使用補助房間數約179萬房，已使用補助金額約23億元，其中使用補助情形最熱烈的前五名縣市依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、高雄市。

此外，觀光遊樂業入園優惠，計有138萬9717人次使用入園優惠，申請業者19家，申請金額3億3655萬9408元。預估整體補助方案可帶動約722萬人次出遊，創造觀光效益達314億元。