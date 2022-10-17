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精神疾患藥劑滴管出包 食藥署下令回收1萬餘劑

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
''皇佳''普利思妥內服液1毫克 毫升-標籤。圖／食藥署提供
''皇佳''普利思妥內服液1毫克 毫升-標籤。圖／食藥署提供

食藥署今藥品第二級回收警示，由「皇佳化學製藥股份有限公司」製造的精神疾患用藥「"皇佳" 普利思妥內服液1毫克/毫升 Perisdone oral solution 1mg/ml」，被醫院通報藥品內附滴管含量標示與實際容量不符，食藥署緊急公告回收，並要求廠商於11月5日前完成回收，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署藥品組科長洪國登說明，本次回收的藥品是在9月底時，由醫院通報藥品內附的滴管抽取不足外包裝標示的1.5毫升，僅1毫升的抽取量。食藥署目前已請廠商自行調查，初步認定是藥廠委外廠商製造時出錯。

「抽取量低於1.5毫升會導致藥效不夠，控制不住病情。」洪國登表示，普利思妥內服液主要用於思覺失調症、雙極性疾患中的躁症部分，本次出問題的是附著在瓶蓋上的滴管，廠商為初犯，細節情況仍要等候調查結果。

本次需要回收的為「P2S68、N5S56、U3H36」三個批號。洪國登指出，初步預估需回收的數量有1萬瓶左右；健保年用量則在6000瓶左右，有許多替代性用藥，因此影響尚不大。

食藥署已要求廠商應於111年11月5日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

思覺失調症

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