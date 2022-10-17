快訊

中重症+177！曾接種2劑 6歲童新冠後罹MIS-C仍在一般病房治療中

直播／疫情終於下降！本土確診增28,806例 較上周一減少10.2%

雨襲路斷！宜蘭明池山莊300人受困 發電油料耗盡癌患待援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機場捷運延伸老街溪站年底通車？ 立委質疑系統未整合

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
桃園機場捷運延伸線A22老街溪捷運閘門、月台設備完成，預計年底通車。本報資料照片
桃園機場捷運延伸線A22老街溪捷運閘門、月台設備完成，預計年底通車。本報資料照片

交通部表示，機場捷運延伸到中壢火車站將於118年7月完工，其中A22站老街溪站今年底通車；但立委魯明哲今天在立院質詢時表示，機場捷運延伸路段號誌系統無法整合，直達車根本開不到A22站，需要用人工手動切換號誌，年底恐怕通不了車。

立法院交通委員會今天進行交通部業務報告。鐵道局長伍勝園說，將會與廠商西門子討論和研商；交通部長王國材表示，兩個號誌系統整合需要花點時間。

伍勝園說，受到疫情影響，整合號誌仍在溝通中，鐵道局上周已經找德國西門子總公司，派號誌高層來台討論，他表示，原本機場捷運延伸中壢，就規劃直達車不進入A22站和A23站，因為僅有2站，但多了直達車，會影響區間車待避和行車時間，直達車不進入市區。

伍勝園表示，機場系統未來兩個號誌系統就算整合完成，還是要用手動切換，但不會影響行車時間和運行；而年底機場捷運延伸到A22站是否可以如期年底通車，他說「努力中」。

根據交通部提出的業務報告顯示，機場捷運延伸中壢火車站計畫及增設第三航廈A14站，規畫從機場捷運環北站A21站往南延伸至中壢火車站A23站，路線長度約2.06公里，規劃再增加2座地下車站，行政院核定計畫，計畫期程展延至118年7月完工，總經費維持138億元，A22站預計111年底通車。

而機場捷運第一階段通車到環北站號誌，系統為承包商丸紅轉包給英國西門子施作，而機場捷運第二階段A21環北站到A23中壢站機電由德國西門子得標，兩系統仍待整合。

魯明哲表示，機場捷運延伸中壢站差在機電、號誌不能整合會有行車困難，現在A22站還在驗收討論階段，明年上半年可不可能通車都不知道，質疑年底通不了車，兩個訊號系統竟然要手工切換，全世界沒幾個軌道系統這樣。

魯明哲說，很多民眾認為以後通車，直達車就可以到市區A22站，但直達車根本進不來，因沒裝新的訊號系統，這問題很嚴重；區間車要開到A21站，再手動人工切換號誌，軌道界也非常憂心，希望軌道局可以重新估算延後通車時程。

機場捷運

延伸閱讀

謝克洋競總成立 張善政、謝龍介站台要「讓邪惡勢力退去」

小額採購、公告招標調50% 工程會將辦座談會再公告

工程會：政府採購門檻調高至150萬 明年1月上路

張善政邱奕勝競總成立湧2萬多人 最新民調領先有信心

相關新聞

飛起來！交通部估到年底每周飛1107班 其中日本航線倍增

10月13日擴大國境開放，正式實施入境免居隔0+7，每周入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，以及入境觀光取消旅行...

精神疾患藥劑滴管出包 食藥署下令回收1萬餘劑

食藥署今藥品第二級回收警示，由「皇佳化學製藥股份有限公司」製造的精神疾患用藥「"皇佳" 普利思妥內服液1毫克/毫升 Pe...

機場捷運延伸老街溪站年底通車？ 立委質疑系統未整合

交通部表示，機場捷運延伸到中壢火車站將於118年7月完工，其中A22站老街溪站今年底通車；但立委魯明哲今天在立院質詢時表...

淨零戰略溝通「已讀不回」 環團提3訴求籲展開真正對話

國發會今年提出2050年淨零路徑及12項關鍵戰略，近期各部會陸續展開社會溝通會議，但公民團體、專家、學者與會提出建言後，...

AirAsia宣布台北、高雄將直飛吉隆坡 單程售價3030元起

AirAsia今(17)日宣布，2022年11月12日正式復飛高雄-吉隆坡航班、並於2022年12月1日復飛台北-吉隆坡...

豪雨炸宜蘭 農業災損157萬、主要受損作物是薑

尼莎颱風造成農業災情，農委會農糧署統計，到今天(17日)上午11時止，農業產物估計損失計157萬元，主要為宜蘭縣損失15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。