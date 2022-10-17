機場捷運延伸老街溪站年底通車？ 立委質疑系統未整合

交通部表示，機場捷運延伸到中壢火車站將於118年7月完工，其中A22站老街溪站今年底通車；但立委魯明哲今天在立院質詢時表示，機場捷運延伸路段號誌系統無法整合，直達車根本開不到A22站，需要用人工手動切換號誌，年底恐怕通不了車。

立法院交通委員會今天進行交通部業務報告。鐵道局長伍勝園說，將會與廠商西門子討論和研商；交通部長王國材表示，兩個號誌系統整合需要花點時間。

伍勝園說，受到疫情影響，整合號誌仍在溝通中，鐵道局上周已經找德國西門子總公司，派號誌高層來台討論，他表示，原本機場捷運延伸中壢，就規劃直達車不進入A22站和A23站，因為僅有2站，但多了直達車，會影響區間車待避和行車時間，直達車不進入市區。

伍勝園表示，機場系統未來兩個號誌系統就算整合完成，還是要用手動切換，但不會影響行車時間和運行；而年底機場捷運延伸到A22站是否可以如期年底通車，他說「努力中」。

根據交通部提出的業務報告顯示，機場捷運延伸中壢火車站計畫及增設第三航廈A14站，規畫從機場捷運環北站A21站往南延伸至中壢火車站A23站，路線長度約2.06公里，規劃再增加2座地下車站，行政院核定計畫，計畫期程展延至118年7月完工，總經費維持138億元，A22站預計111年底通車。

而機場捷運第一階段通車到環北站號誌，系統為承包商丸紅轉包給英國西門子施作，而機場捷運第二階段A21環北站到A23中壢站機電由德國西門子得標，兩系統仍待整合。

魯明哲表示，機場捷運延伸中壢站差在機電、號誌不能整合會有行車困難，現在A22站還在驗收討論階段，明年上半年可不可能通車都不知道，質疑年底通不了車，兩個訊號系統竟然要手工切換，全世界沒幾個軌道系統這樣。

魯明哲說，很多民眾認為以後通車，直達車就可以到市區A22站，但直達車根本進不來，因沒裝新的訊號系統，這問題很嚴重；區間車要開到A21站，再手動人工切換號誌，軌道界也非常憂心，希望軌道局可以重新估算延後通車時程。