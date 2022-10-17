淨零戰略溝通「已讀不回」 環團提3訴求籲展開真正對話

國發會今年提出2050年淨零路徑及12項關鍵戰略，近期各部會陸續展開社會溝通會議，但公民團體、專家、學者與會提出建言後，公部門卻少有正面回應，宛如「已讀不回」的意見收集大會，缺乏雙向交流。環團今天舉辦記者會呼籲，未來會議應有具體溝通機制、公開關鍵戰略規畫書初稿、強化公民參與機制，展開真正的淨零對話。

地球公民基金會顧問蔡中岳表示，中研院前院長李遠哲近期發言顯示各界對淨零有不同討論意見，過去兩次大型公投都有能源議題，就是因為前階段社會溝通不足所導致，為了達成淨零，八月底以來已進行「淨零綠生活」、「資源循環零廢棄」、「節能」等三項戰略社會溝通會議，但過程中卻是「有溝沒有通」，未來還有九項戰略溝通會議，應盡快具體改善。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾雍說，開會時產業界、學者或NGO團體都給予很多意見，但因會議時間受限，公部門無法實質回應提問，僅留存會議記錄，但仍未回應各方意見要如何納入戰略規畫，會議像是「意見收集會」而非社會溝通；各項戰略目標也未與淨零轉型連結，經費規畫沒有詳細說明，難以評估成效。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍表示，中央應加強第一線公務員培訓，許多公務員對公民參與認知還停留在「由上而下」的宣導，且目前12項戰略領域不同，例如「淨零綠生活」範疇較廣，前期設計時就要聚焦，例如台灣人均碳排放較高，應盤點飲食、交通等整體問題再深入討論。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，目前各部門提出戰略後，只要經過一次社會溝通會議就可以等待核定，無需參考各界建議就可定稿，社會溝通會議也僅提供部分簡報，而非送交國發會的詳細戰略內容；為求更完善的溝通，各部會應於10月底前公布「關鍵戰略規畫書」初稿，並建置網路平台提供45天徵詢期，此外定稿須刊載「利害關係人意見回應表」，年底公布12項戰略後，還要成立監督小組，定期提出執行報告。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，2050年很長遠，淨零路徑的公民參與機制應配合預算，提出長期、統合性規畫，現在卻是「走一步、算一步」，尤其前兩周公布的製造、商業部門淨零路徑「關起門只跟產業溝通」，應擴大參與途徑，尤其減量階段管制目標應透過嚴謹聽證程序，納入利害關係人及公民團體意見。

環團提出三大要求，後續九大戰略包括經濟部「電力系統及儲能」、「氫能」、「風電／光電」、交通部「運具電動化及無碳化」、國科會「碳捕捉利用及封存」、「前瞻能源」、金管會「綠色金融」、農委會「自然碳匯」、國發會「公正轉型」，要有充分會議資料，及公部門具體回應的後續機制。

其次，關鍵戰略研擬與核定機制，應遵循「公開關鍵戰略規畫書初稿」、「具體回應社會各界意見」、「成立監督小組」等三大原則。溫室氣體減量及管理法修法草案已進入朝野協商，針對公民參與機制條文，減量階段管制目標應透過聽證程序，並搭配長期預算，執行淨零的社會溝通。